Срещата със Зеленски беше много интересна и сърдечна, заяви Тръмп след разговора с украинския президент в Белия дом

Срещата с украинския президент Володимир Зеленски беше много интересна и сърдечна, но аз му казах, както настоятелно заявих и на президента Путин, че е време да се сложи край на избиването и да се сключи сделка, заяви американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

Тръмп направи това изявление след срещата си със Зеленски в Белия дом.

"Достатъчно кръв бе пролята (. . .) Те трябва да спрат, докъдето са стигнали. Нека и двете страни обявят победа, нека историята се произнесе. Стига толкова сражения, стига толкова смърт, стига толкова огромни и непосилни суми пари, които да се харчат. Това е една война, която никога нямаше да започне, ако аз бях президент. Хиляди хора загиват всяка седмица - стига толкова, вървете при семействата си в мир!", призова американският държавен глава.