Зеленски има пълната подкрепа на Германия, заяви германският канцлер Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп

Говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус окачестви срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски за конструктивна, след като украинският лидер проведе телефонен разговор с европейски лидери, сред които бе и германският канцлер Фридрих Мерц, след срещата си с Тръмп, предаде ДПА.

Съобщено бе, че Мерц и други европейски лидери са приветствали "тясното трансатлантическо сътрудничество" и са подчертали необходимостта от постигането на справедлив и траен мир за Украйна.

"Украйна сега се нужда от мирен план", каза Мерц след разговора със Зеленски.

Германското правителство заяви, че европейските лидери са обещали подкрепа за Украйна, като целта е Русия да бъде тласната към сериозни преговори. Мерките в тази насока включват засилване на санкциите и използването на замразени руски държавни активи.

"Володимир Зеленски има пълната подкрепа на Германия и на нашите европейски приятели по пътя към мира", каза Мерц, като отбеляза, че лидерите са се координирали след срещата на Зеленски с Тръмп, и че внимателно ще следят какво ще става занапред.

В разговора на Зеленски с европейските лидери са взели участие също генералният секретар на НАТО Марк Рюте и ръководители на европейски институции.