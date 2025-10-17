Подробно търсене

Диалогът с Русия трябва да бъде "основан на силата", каза бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг

Иво Тасев
Йенс Столтенберг. Снимка: БТА/Милена Стойкова (БТ)
Берлин,  
17.10.2025 22:09
 (БТА)

Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг изрази мнение относно предстоящата среща на президентите на САЩ - Доналд Тръмп, и на Русия - Владимир Путин, обявена от американския държавен глава, предаде ДПА. Срещата би трябвало да се проведе в унгарската столица Будапеща в рамките на следващите две седмици, отбелязва агенцията.

"Причината защо трябва да разговаряме с Русия е, че трябва да спрем войната в Украйна", каза Столтенберг на Панаира на книгата в германския град Франкфурт на Майн днес. "Смятам, че трябва да преговаряме с руснаците, но диалогът трябва да бъде основан на силата", добави той. 

За да се създадат условия за преговори, Западът трябва да продължи да подкрепя Украйна - политически, финансово и военно, посочи Столтенберг. В противен случай може да се стигне не до мир, който да позволи на Украйна да остане свободна държава, а само до окупация.

 "Ако и когато Путин осъзнае, че няма да спечели на бойното поле, тогава ще седне на масата и ще преговаря за споразумение, според което Украйна остава свободна, независима държава", каза бившият генерален секретар на НАТО.

На Панаира на книгата Столтенберг участва в дискусия с носителката на Нобеловата награда за мир за 2021 година - Мария Реса от Филипините, която предупреди, че е налице кампания по дезинформация в интернет и в социалните мрежи.

"Днес майката на всички битки е информационната цялост", заяви разследващата журналистка. Тази битка се води "във вашия джоб", посочи тя, като показа мобилния си телефон.

/СХТ/

