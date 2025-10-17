Диалогът с Русия трябва да бъде "основан на силата", каза бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг

Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг изрази мнение относно предстоящата среща на президентите на САЩ - Доналд Тръмп, и на Русия - Владимир Путин, обявена от американския държавен глава, предаде ДПА. Срещата би трябвало да се проведе в унгарската столица Будапеща в рамките на следващите две седмици, отбелязва агенцията.

"Причината защо трябва да разговаряме с Русия е, че трябва да спрем войната в Украйна", каза Столтенберг на Панаира на книгата в германския град Франкфурт на Майн днес. "Смятам, че трябва да преговаряме с руснаците, но диалогът трябва да бъде основан на силата", добави той.

За да се създадат условия за преговори, Западът трябва да продължи да подкрепя Украйна - политически, финансово и военно, посочи Столтенберг. В противен случай може да се стигне не до мир, който да позволи на Украйна да остане свободна държава, а само до окупация.

"Ако и когато Путин осъзнае, че няма да спечели на бойното поле, тогава ще седне на масата и ще преговаря за споразумение, според което Украйна остава свободна, независима държава", каза бившият генерален секретар на НАТО.

На Панаира на книгата Столтенберг участва в дискусия с носителката на Нобеловата награда за мир за 2021 година - Мария Реса от Филипините, която предупреди, че е налице кампания по дезинформация в интернет и в социалните мрежи.

"Днес майката на всички битки е информационната цялост", заяви разследващата журналистка. Тази битка се води "във вашия джоб", посочи тя, като показа мобилния си телефон.