Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг ще публикува книга, описваща мандата му начело на алианса

Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг разказва за ключови моменти от десетгодишния си мандат в нова книга, която ще проследи някои ходове на алианса, целели да поласкаят егото на Доналд Тръмп или за опитите на Франция да сложи прът в колелата на НАТО, предаде Франс Прес.

В "Световния наблюдател", която беше публикувана днес в Норвегия, Столтенберг прониква зад кулисите на срещата на върха в Брюксел през юли 2018 г., когато американският президент Доналд Тръмп е заплашил с излизането на САЩ от алианса, тъй като е бил разочарован от неуспеха на много европейски страни да изпълнят бюджетните си задължения в областта на отбраната.

"Напускам тази среща, нямам причина да оставам", е възкликнал американският президент, подразнен от позицията на Германия, начело с Ангела Меркел, която тогава е била далеч от това да харчи 2% от БВП за отбрана.

Тогавашният премиер на Нидерландия Марк Рюте се е опитал да разубеди Тръмп, като набързо е представил измислената сума от 33 млрд. евро за допълнителни средства за отбрана, която европейците вече са били уговорили.

"След известно време Тръмп извади черния маркер, който никога не оставяше настрана, написа нещо на една хартийка, след това се наклони към мен, за да ми я даде. На нея беше написано: Г-н генерален секретар, ако можете да кажете, че страните членки на НАТО са увеличили разходите си за отбрана благодарение на мен, тогава мисля, че можем да стигнем до някакво споразумение".

Столтенберг е склонил на желанието на Тръмп, като по този начин е предотвратил евентуално излизане на САЩ от НАТО.

Бившият генерален секретар припомня изявленията на френския президент Еманюел Макрон, който през 2019 г. обяви, че "НАТО е в състояние на мозъчна смърт". В книгата си той описва как Франция, поддържайки концепцията за "европейската стратегическа автономия", е изпитала истинско разочарование от управлението на НАТО на Столтенберг, подозирайки го, че иска да заеме "много по-важна роля". Франция се е възпротивила на проектите за реформа на НАТО и е поддържала явна стратегия през 2020-21 г., целяща да "подреже крилата" на алианса, пише Столтенберг.

Различията между бившия генерален секретар и Еманюел Макрон бяха частично изгладени след двустранна среща през май 2021 г. "Френското становище по отношение на външната политика съществено се отклоняваше от моето. Франция искаше да ограничи обхвата на действие на НАТО, като същевременно да придаде по-голяма роля на Европейския съюз в областта на политиката за отбрана. Тези различия обаче бяха преодолени", казва още Столтенберг.

66-годишният Столтенберг, който беше министър-председател на Норвегия и начело на НАТО от 2014 до 2024 г. понастоящем заема поста на министър на финансите в родната му страна.