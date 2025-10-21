Подробно търсене

Русия обяви, че тази нощ е свалила 55 украински дрона

Иво Тасев
Руски военнослужещ се опитва да свали украински дрон на неназовано място, 16 януари 2025 г. Снимка: Пресслужба на Министерството на отбраната на Русия чрез АП
Москва,  
21.10.2025 07:49
 (БТА)

Министерството на отбраната на Русия обяви, че през изминалата нощ силите му за противовъздушна отбрана са унищожили 55 украински дрона, предаде Ройтерс.

"През изминалата нощ дежурните средства на противовъздушната отбрана прехванаха и унищожиха 55 украински безпилотни апарата от самолетен тип: 34 - над територията на Ростовска област, 6 над Воронежка област, по 3 над Краснодарския край и Липецка област, 2 - над Република Крим, и 7 - над акваторията на Черно море", уточнява ведомството, цитирано от ТАСС.

