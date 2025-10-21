Русия обяви, че тази нощ е свалила 55 украински дрона

Русия заяви, че тази нощ е свалила седем украински дрона
Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха седем украински дрона над руски региони, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС."Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха седем украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: (. . .) два над територията на Брянска област и по един над територията на Липецка и Уляновска област", се казва в изявление на руското министерство.