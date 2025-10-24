Подробно търсене

Русия обяви, че тази нощ е свалила 111 украински дрона

Иво Тасев
Русия обяви, че тази нощ е свалила 111 украински дрона
Русия обяви, че тази нощ е свалила 111 украински дрона
Руски военнослужещ обстрелва украински дрон на неназовано място, 16 януари 2025 г. Снимка: Пресслужбата на Министерството на отбраната на Русия чрез АП
Москва,  
24.10.2025 08:39
 (БТА)
Етикети

Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 111 украински дрона през изминалата нощ, предаде ТАСС.

34 безпилотни летателни апарата са били обезвредени над Ростовска област, 25 - над Брянска област, 11 - над Калужка област, а 10 - над Новгородска област, уточни ведомството.

/ИТ/

Свързани новини

22.10.2025 08:44

Русия заяви, че тази нощ е свалила 33 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха тази нощ 33 украински дрона над руски региони, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. "Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха 33 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 8 - над територията на Брянска област, 4 - над акваторията на Азовско море, 4 - над територията на Ленинградска област, (. . .), 3 - над територията на Ростовска област, 3 - над територията на Псковска област, 3 - над акваторията на Черно море, 2 - над територията на Новгородска област, 1 - над територията на Орловска област, 1 - над територията на Тверска област, и 1 - над територията на Тулска област", се казва в изявление на руското министерство.
20.10.2025 08:14

Русия заяви, че тази нощ е свалила седем украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха седем украински дрона над руски региони, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС."Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха седем украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: (. . .) два над територията на Брянска област и по един над територията на Липецка и Уляновска област", се казва в изявление на руското министерство.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:49 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация