Русия обяви, че тази нощ е свалила 111 украински дрона

Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 111 украински дрона през изминалата нощ, предаде ТАСС.

34 безпилотни летателни апарата са били обезвредени над Ростовска област, 25 - над Брянска област, 11 - над Калужка област, а 10 - над Новгородска област, уточни ведомството.