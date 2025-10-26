Русия съобщи, че е свалила 82 украински дрона през изминалата нощ

Руската противовъздушна отбрана е свалила 82 украински дрона през изминалата нощ, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от днес на Министерството на отбраната на Русия.

"През изминалата нощ дежурните средства на противовъздушната отбрана прехванаха и унищожиха 82 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип. 30 безпилотника (бяха ликвидирани) над територията на Брянска област, 26 - над Тулска област, 7 - над акваторията на Черно море", се казва в съобщението на ведомството, цитирано от ТАСС.

По-рано днес кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в "Телеграм", че руската ПВО е унищожила и дрон, насочен към руската столица.