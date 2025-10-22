Русия заяви, че тази нощ е свалила 33 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха тази нощ 33 украински дрона над руски региони, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха 33 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 8 - над територията на Брянска област, 4 - над акваторията на Азовско море, 4 - над територията на Ленинградска област, (. . .), 3 - над територията на Ростовска област, 3 - над територията на Псковска област, 3 - над акваторията на Черно море, 2 - над територията на Новгородска област, 1 - над територията на Орловска област, 1 - над територията на Тверска област, и 1 - над територията на Тулска област", се казва в изявление на руското министерство.

В изявлението се съобщава още, че три дрона са били свалени над украинския Кримски полуостров, който Русия анексира през 2014 г.