Русия заяви, че тази нощ е свалила 33 украински дрона

Божидар Захариев
Изглед от Москва - снимка: AP/Alexander Zemlianichenko
Москва,  
22.10.2025 08:44
 (БТА)

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха тази нощ 33 украински дрона над руски региони, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха 33 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 8 - над територията на Брянска област, 4 - над акваторията на Азовско море, 4 - над територията на Ленинградска област, (. . .), 3 - над територията на Ростовска област, 3 - над територията на Псковска област, 3 - над акваторията на Черно море, 2 - над територията на Новгородска област, 1 - над територията на Орловска област, 1 - над територията на Тверска област, и 1 - над територията на Тулска област", се казва в изявление на руското министерство.

В изявлението се съобщава още, че три дрона са били свалени над украинския Кримски полуостров, който Русия анексира през 2014 г.

