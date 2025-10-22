Подробно търсене

ОБНОВЕНА Руска въздушна атака нанесе щети в Киев; няколко руски летища бяха затворени

Николай Станоев
Изглед от Киев по залез слънце, 21 октомври 2025 г. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson
Киев/Москва,  
22.10.2025 03:28 | ОБНОВЕНА 22.10.2025 04:49
 (БТА)
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руска въздушна атака в украинската столица тази нощ, предаде Укринформ.

Нанесени са щети на жилищни сгради. Засега няма данни за жертви.

Нападението е било извършено с балистични ракети, уточни Кличко, цитиран от Ройтерс.

Основната мишена на атаката не е ясна.

Кличко съобщи още, цитиран от Ройтерс, за изпочупени прозорци и запалили се автомобили.

Екипи на украинската Държавна служба за извънредни ситуации са изпратени на няколко места в украинската столица.

Междувременно в няколко руски региона - Воронежка, Тулска и Самарска област, републиките Мордовия, Чувашия и Татарстан, както и Ставрополският край - бе обявена тревога поради опасност от дронове, съобщиха местните власти, цитирани от ТАСС. 

Летищата на градовете Калуга, Пенза и Псков временно са затворени.

Русия и Украйна се нападат с дронове на практика всяка нощ. 

По-рано украинската армия обяви, че е поразила вчера химически завод в пограничната руска Брянска област.

/СТ/

Свързани новини

21.10.2025 23:54

Генералният секретар на НАТО ще пристигне днес във Вашингтон за среща с Тръмп

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще пристигне днес на двудневно посещение във Вашингтон, където ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес, като се позова на неговия екип.
21.10.2025 19:57

"Блумбърг нюз": Европейските страни работят заедно с Украйна по предложение в 12 точки за прекратяване на войната в Украйна

Европейските страни работят заедно с Украйна по предложение в 12 точки за прекратяване на войната в Украйна по настоящите фронтови линии, пише „Блумбърг нюз“, като се позовава на информирани източници. Съгласно предложението Съвет за мир,
21.10.2025 17:26

Четирима души бяха убити при руска атака срещу Черниговска област в Украйна, съобщи полицията

Четирима души бяха убити днес при руска атака с дронове срещу украинската Черниговска област, предаде Ройтерс, като се позова на местната телевизия "Суспилне". Телевизията цитира данни на полицията.

Към 06:10 на 22.10.2025

