Подробно търсене

Украинската армия твърди, че е поразила химически завод в руската Брянска област

Симеон Томов
Украинската армия твърди, че е поразила химически завод в руската Брянска област
Украинската армия твърди, че е поразила химически завод в руската Брянска област
Ракета "Сторм Шадоу" е показвана на авиационното изложение в Бурже, край Париж, 19 юни 2023 г. Снимка: АП/Lewis Joly
Киев ,  
22.10.2025 02:17
 (БТА)
Етикети

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха, че са нанесли вчера удар по важен химически завод в Брянска област, Южна Русия, предаде Ройтерс. 

В изявление на Генералния щаб на ВСУ се отбелязва, че предприятието в пограничния руски регион е било поразено при комбинирана атака с ракети и въздушни удари, при която руската противовъздушна отбрана е била пробита. 

Украинската армия описа завода като "ключово съоръжение" за производство на барут, експлозиви и ракетно гориво и подчерта, че в момента оценява щетите, нанесени при операцията. 

В текста се посочва - нещо необичайно за подобни изявления, че при удара са били използвани френско-британски крилати ракети "Сторм Шадоу" (Storm Shadow), които според Киев успешно са проникнали през руската противовъздушна отбрана. 

По-рано Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, цитирано от ТАСС, че само за 4 часа между 16:00 ч. и 20:00 ч. вчера  (и българско време) противовъздушната отбрана на страната е свалила 57 безпилотни летателни апарата над Брянска област и един над съседната Курска. 

Двама цивилни са били ранени при нападение с дронове срещу автомобил край село Вишневи в Климовски район, съобщи губернаторът на Брянска област Александър Богомаз. Той уточни, че пострадалите са откарани в болница, където им е била оказана необходимата медицинска помощ. 

 

 

/НС/

Свързани новини

21.10.2025 19:42

Русия "внезапно е загубила интерес към дипломацията" поради липсата на решение за ракетите "Томахоук" за Украйна, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия "внезапно е загубила интерес към дипломацията" поради отлагането на решението на американската администрация за ракетите "Томахоук" за Украйна, съобщи Ройтерс.
21.10.2025 16:00

Вътрешното електроподаване на Запорожката АЕЦ ще бъде подновено до събота, заяви назначената от Русия управа на централата

Вътрешното електроподаване в Запорожката АЕЦ в Югозиточна Украйна се очаква да бъде възстановено до събота, заяви пред Ройтерс назначената от Русия управа на централата.  Ремонтните дейности в атомната електроцентрала, която няма ток от края на
21.10.2025 13:32

Укринформ: Парламентът в Киев продължи военното положение и мобилизацията с още три месеца

Върховната рада, украинският парламент, одобри законопроекти за продължаване на военното положение и общата мобилизация с още три месеца, считано от 5 ноември, предаде Укринформ.  Според агенцията законопроектът "За одобряване на президентския указ
21.10.2025 11:27

Полша предупреди Путин да не преминава през въздушното ѝ пространство за срещата с Тръмп в Будапеща

Полша предупреди руския президент Владимир Путин да не преминава през въздушното ѝ пространство за срещата с американския президент Доналд Тръмп в Унгария. Варшава заяви, че в такъв случай ще бъде принудена да изпълни международна заповед за арест,
21.10.2025 11:23

Евентуална среща между Лавров и Рубио изисква подготовка, заяви Москва

Евентуална среща между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио изисква подготовка, заяви днес руският заместник външен министър Сергей Рябков, цитиран от руската държавна агенция РИА Новости. Руският
20.10.2025 18:57

Русия затяга закона за саботаж, посочвайки нарастващите заплахи от Украйна и НАТО

Руските законодатели днес заявиха, че са изготвили закон, предвиждащ доживотен затвор за всеки, който въвлича непълнолетни в саботаж, като се понижава и възрастовата граница за търсене на наказателна отговорност за такива престъпления на 14 години, съобщи Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:06 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация