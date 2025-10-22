Украинската армия твърди, че е поразила химически завод в руската Брянска област

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха, че са нанесли вчера удар по важен химически завод в Брянска област, Южна Русия, предаде Ройтерс.

В изявление на Генералния щаб на ВСУ се отбелязва, че предприятието в пограничния руски регион е било поразено при комбинирана атака с ракети и въздушни удари, при която руската противовъздушна отбрана е била пробита.

Украинската армия описа завода като "ключово съоръжение" за производство на барут, експлозиви и ракетно гориво и подчерта, че в момента оценява щетите, нанесени при операцията.

В текста се посочва - нещо необичайно за подобни изявления, че при удара са били използвани френско-британски крилати ракети "Сторм Шадоу" (Storm Shadow), които според Киев успешно са проникнали през руската противовъздушна отбрана.

По-рано Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, цитирано от ТАСС, че само за 4 часа между 16:00 ч. и 20:00 ч. вчера (и българско време) противовъздушната отбрана на страната е свалила 57 безпилотни летателни апарата над Брянска област и един над съседната Курска.

Двама цивилни са били ранени при нападение с дронове срещу автомобил край село Вишневи в Климовски район, съобщи губернаторът на Брянска област Александър Богомаз. Той уточни, че пострадалите са откарани в болница, където им е била оказана необходимата медицинска помощ.