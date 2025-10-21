Подробно търсене

Вътрешното електроподаване на Запорожката АЕЦ ще бъде подновено до събота, заяви назначената от Русия управа на централата

Николай Велев
Руски военнослужещ охранява Запорожката АЕЦ на 1 май 2022 г. Снимка: АП
Енергодар,  
21.10.2025 16:00
 (БТА)
Вътрешното електроподаване в Запорожката АЕЦ в Югозиточна Украйна се очаква да бъде възстановено до събота, заяви пред Ройтерс назначената от Русия управа на централата. 

Ремонтните дейности в атомната електроцентрала, която няма ток от края на септември, започнаха на 18 октомври. В момента Зарпорожката АЕЦ не произвежда електроенергия, но тя се нуждае от електричество, за да се поддържа охлаждането на горивото на ядрените реактори и да не се допусне авария.

Руските сили превзеха Запоротжката АЕЦ, която със своите шест реактора е най-голямата атмомна централа в Европа, малко след началото на конфликта в Украйна през 2022 г.

Свързани новини

18.10.2025 15:02

Започнали са ремонтни дейности по електропроводите към Запорожката АЕЦ, съобщи генералният директор на МААЕ

Ремонтни дейности по повредените външни електропроводи към украинската Запорожка атомна електроцентрала са започнали след четириседмично прекъсване, заяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс.
09.10.2025 15:47

Няма основания за възобновяване на работата на Запорожката АЕЦ, заяви Русия

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че към момента няма основания за възобновяване на работата на контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Южна Украйна, съобщи Ройтерс.
09.10.2025 13:49

Пожари избухнаха в енергийни съоръжения в руската Волгоградска област след украинско нападение с дронове, съобщиха местните власти

Пожари избухнаха в енергийни съоръжения и складове за гориво в руската Волгоградска област в резултат от украинско нападение с безпилотни летателни апарати, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на губернатора на Волгоградска област Андрей Бочаров. Той уточни, че в момента екипи на противопожарната служба потувашат огъня.
07.10.2025 13:46

Украйна заяви, че Русия умишлено затруднява ремонтните дейности около Запорожката АЕЦ и създава рискове

Министерството на външните работи на Украйна строго осъди бомбардировките на Руската федерация около запорожката АЕЦ, като подчерта че те са част от умишлена стратегия за спиране на ремонтните дейности, предаде Укринформ.
06.10.2025 17:45

Все още няма външно електроснабдяване на Запорожката атомна електроцентрала в Украйна, заяви руската управа на централата

Все още не е възможно да се осигури външно електроснабдяване на контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Южна Украйна поради напрегнатата военна ситуация, обяви руската управа на съоръжението, цитирана от агенция РИА Новости.
02.10.2025 18:21

Киев твърди, че Москва подготвя свързването на Запорожката АЕЦ към руската електрическа мрежа

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Русия нарочно е прекъснала външното захранване на контролираната от нея Запорожка АЕЦ и се подготвя да я свърже със собствената си електрическа мрежа, предаде Ройтерс.
01.10.2025 11:37

Русия заяви, че резервното електрозахранване в Запорожката АЕЦ е достатъчно въпреки продължаващите обстрели

Назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ заяви, че централата разполага с достатъчен капацитет за резервно електрозахранване, но добави, че е невъзможно да се възобнови подаването на ток по електропроводна линия "Днепровская" заради продължаващите украински обстрели, предаде Ройтерс.
30.09.2025 22:30

Положението в Запорожката АЕЦ е критично, каза Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза днес, че положението в превзетата от Русия Запорожка атомна електроцентрала е станало критично, тъй като руски обстрел възпрепятства усилията да се възстанови външното електроснабдяване на съоръжението, предаде Ройтерс.
20.09.2025 08:26

Русия каза, че най-малко три украински дрона са атакували Запорожката АЕЦ вчера

Назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ каза, че Въоръжените сили на Украйна са атакували вчера най-голямата атомна електроцентрала в Европа с най-малко три дрона, предаде ТАСС.
17.09.2025 09:44

Пожарът в съоръженията за съхранение на гориво на Запорожката атомна електроцентрала е потушен, съобщи РИА Новости

Пожарът, избухнал в района на горивните складове на Запорожката атомна електроцентрала след украинска атака, е потушен, съобщи РИА Новости. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи вчера, че екипът ѝ в централата е чул обстрел в

