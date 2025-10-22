Украйна е ударила завод за боеприпаси и нефтена рафинерия в Русия, заявиха украинските въоръжени сили

Украинската армия твърди, че е поразила химически завод в руската Брянска област
Въоръжените сили на Украйна обявиха, че са нанесли удар по важен химически завод в Брянска област, Южна Русия, предаде Ройтерс.
Украинските въоръжени сили са ударили тази нощ завод за оръжия и боеприпаси в руската република Мордова, както и нефтена рафинерия в Дагестан, предаде Ройтерс като се позова на съобщение на главния щаб на украинските сили.
"Силите за отбрана продължават да предприемат всички мерки, за да подкопаят военния и икономически потенциал на руския агресор и принудят Руската федерация да преустанови въоръжената си агресия срещу Украйна", заяви украинското военно командване.
/АГ/
Моля потвърдете купуването на избраната новина