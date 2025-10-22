Подробно търсене

Украйна е ударила завод за боеприпаси и нефтена рафинерия в Русия, заявиха украинските въоръжени сили

Николай Джамбазов
Повредена руска нефтена рафинерия в Краснодарски край след украинска атака с дронове. 4 май 2023 г. Снимка: AP/Veniamin Kondratyev Telegram Channel
Киев,  
22.10.2025 14:55
 (БТА)
Украинските въоръжени сили са ударили тази нощ завод за оръжия и боеприпаси в руската република Мордова, както и нефтена рафинерия в Дагестан, предаде Ройтерс като се позова на съобщение на главния щаб на украинските сили.

"Силите за отбрана продължават да предприемат всички мерки, за да подкопаят военния и икономически потенциал на руския агресор и принудят Руската федерация да преустанови въоръжената си агресия срещу Украйна", заяви украинското военно командване. 

