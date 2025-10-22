Украйна е ударила завод за боеприпаси и нефтена рафинерия в Русия, заявиха украинските въоръжени сили

Украинските въоръжени сили са ударили тази нощ завод за оръжия и боеприпаси в руската република Мордова, както и нефтена рафинерия в Дагестан, предаде Ройтерс като се позова на съобщение на главния щаб на украинските сили.

"Силите за отбрана продължават да предприемат всички мерки, за да подкопаят военния и икономически потенциал на руския агресор и принудят Руската федерация да преустанови въоръжената си агресия срещу Украйна", заяви украинското военно командване.