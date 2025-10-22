Подробно търсене

Русия заяви, че е превзела още две украински села и е поразила енергийни обекти

Николай Велев
Руски военнослужещи се сражават на неназовано място в Украйна, 9 юли 2025 г. Снимка: Министерство на отбраната на Русия чрез АП
Москва,  
22.10.2025 14:48
 (БТА)
Москва заяви, че руските сили са завладели село Павловка в украинската югозападна Запорожка област, както и село Ивановка в съседната Днепропетровска област, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на руското министерство на отбраната. 

В текста на военното ведомство също така се посочва, че в отговор на украински атаки срещу руски цивилни обекти е била поразена украинска енергийна инфраструктура. 

По-рано днес украинските власти казаха, че при снощните руски удари са били убити най-малко шестима души

 

/АГ/

Свързани новини

22.10.2025 08:44

Русия заяви, че тази нощ е свалила 33 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха тази нощ 33 украински дрона над руски региони, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. "Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха 33 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 8 - над територията на Брянска област, 4 - над акваторията на Азовско море, 4 - над територията на Ленинградска област, (. . .), 3 - над територията на Ростовска област, 3 - над територията на Псковска област, 3 - над акваторията на Черно море, 2 - над територията на Новгородска област, 1 - над територията на Орловска област, 1 - над територията на Тверска област, и 1 - над територията на Тулска област", се казва в изявление на руското министерство.
21.10.2025 15:46

Русия казва, че нейната ПВО е свалила за денонощието 137 украински дрона

Руската противовъздушна отбрана (ПВО) е свалила за денонощието една управляема авиационна бомба и 137 дрона на украинските въоръжени сили, съобщи руското министерство на отбраната, предаде ТАСС.
20.10.2025 12:40

През нощта руснаците отново атакуваха Одеска област с ракети и дронове, съобщи областният управител

Руските сили тази нощ отново атакуваха Одеска област с ракети и дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм"."Повечето от въздушните цели бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана, но имаше попадения, които повредиха гражданската пристанищна инфраструктура, избухнаха и няколко пожара", се казва в изявление на Кипер.
20.10.2025 08:14

Русия заяви, че тази нощ е свалила седем украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха седем украински дрона над руски региони, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС."Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха седем украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: (. . .) два над територията на Брянска област и по един над територията на Липецка и Уляновска област", се казва в изявление на руското министерство.
19.10.2025 18:20

Зеленски призова съюзниците си към решителност след посещението си във Вашингтон

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците си да предприемат "решителни действия", след връщането си от Вашингтон, където той не успя да осигури увеличаване на военната подкрепа от САЩ, предаде Франс прес. "Украйна никога няма да
19.10.2025 15:49

Украйна потвърди, че нейни дронове са атакували голям руски завод за преработка на природен газ

Украински дронове поразиха тази нощ голям завод за преработка на газ в Оренбургска област, в Южна Русия, предизвиквайки пожар, съобщиха губернаторът на областта Евгений Солнцев и украинската армия, цитирани от Асошиейтед прес. Оренбургският
17.10.2025 14:40

Русия заяви, че е превзела три селища в Източна Украйна

Русия заяви, че нейните сили са поели контрола над три селища в Харковска и Днепропетровска област, Източна Украйна, в райони, които Киев си върна преди три години при изненадващата си контраофанзива, предаде Франс прес.

