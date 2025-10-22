Русия заяви, че е превзела още две украински села и е поразила енергийни обекти

Москва заяви, че руските сили са завладели село Павловка в украинската югозападна Запорожка област, както и село Ивановка в съседната Днепропетровска област, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на руското министерство на отбраната.

В текста на военното ведомство също така се посочва, че в отговор на украински атаки срещу руски цивилни обекти е била поразена украинска енергийна инфраструктура.

По-рано днес украинските власти казаха, че при снощните руски удари са били убити най-малко шестима души.