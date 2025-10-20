Подробно търсене

През нощта руснаците отново атакуваха Одеска област с ракети и дронове, съобщи областният управител

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
БТА, Одеса (27 октомври 2024) Ежедневие в Одеса, след като повече от две години се води войната на Русия срещу Украйна. На снимката: изглед от града, указателна табела за укритие (бомбоубежище).Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
Одеса,  
20.10.2025 12:40
 (БТА)
Руските сили тази нощ отново атакуваха Одеска област с ракети и дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

"Повечето от въздушните цели бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана, но имаше попадения, които повредиха гражданската пристанищна инфраструктура,  избухнаха и няколко пожара", се казва в изявление на Кипер.

По негова информация загинали или ранени няма.

Съответните служби работят по отстраняване на последствията от атаката.

"Подразделенията на противовъздушната отбрана в оперативната зона на групировката сили „Юг“ унищожиха 15 дрона тип „Шахед-136/131“, информират от Силите на отбраната на Южна Украйна в "Телеграм".

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

/БЗ/

