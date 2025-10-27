Най-малко един човек бе убит при руски артилерийски обстрел в украинската Запорожка област, съобщиха местните власти

site.btaНай-малко един човек бе убит при руски артилерийски обстрел в украинската Запорожка област, съобщиха местните власти
Най-малко един човек беше убит при руски артилерийски удар по жилищна сграда в село Приморское в украинската Запорожка област, предаде Укринформ, като се позова на местните власти.
Ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров съобщи днес за атаката в "Телеграм".
"Руснаците обстрелваха Приморское с артилерия. Една жилищна сграда бе унищожена", написа Федоров. Той добави, че 44-годишен мъж е бил убит на място.
По-рано през деня бе съобщено, че руската армия е бомбардирала село Тернувате и че при атаката е била ранена една жена.
