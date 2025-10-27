Подробно търсене

Николай Велев
Най-малко един човек бе убит при руски артилерийски обстрел в украинската Запорожка област, съобщиха местните власти
Илюстративна снимка: Къща в Запорожка област, разрушена при руски артилерийски обстрел, 3 май 2023 г. Източник: АП/Андрий Андриенко
27.10.2025 16:55
Най-малко един човек беше убит при руски артилерийски удар по жилищна сграда в село Приморское в украинската Запорожка област, предаде Укринформ, като се позова на местните власти.

Ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров съобщи днес за атаката в "Телеграм".

"Руснаците обстрелваха Приморское с артилерия. Една жилищна сграда бе унищожена", написа Федоров. Той добави, че 44-годишен мъж е бил убит на място.

По-рано през деня бе съобщено, че руската армия е бомбардирала село Тернувате и че при атаката е била ранена една жена. 

27.10.2025 15:11

Руската армия каза, че е превзела три селища в Югоизточна Украйна

Русия днес заяви, че е превзела три села в Югоизточна Украйна, където войските ѝ бавно напредват в някои райони въпреки тежките загуби, които търпят от по-малобройните украински сили, предаде Франс прес.
22.10.2025 16:46

Петнадесет души са ранени, сред които три деца, в украинския град Запорожие в резултат на атака с дронове, заяви областният управител

Петнадесет души са ранени, сред които три деца, в украинския град Запорожие в резултат на атака с дронове днес, заяви председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в "Телеграм". "Две бебета, на 7 и 6 месеца, имаха нужда от
22.10.2025 14:48

Русия заяви, че е превзела още две украински села и е поразила енергийни обекти

Москва заяви, че руските сили са завладели село Павловка в украинската югозападна Запорожка област, както и село Ивановка в съседната Днепропетровска област, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на руското министерство на отбраната.
22.10.2025 03:28

Двама души бяха убити при руската въздушна атака в Киев; няколко руски летища бяха затворени

Двама души бяха убити при руската въздушна атака в Киев, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на военната администрация в украинската столица Тимур Ткаченко.

