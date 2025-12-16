Подробно търсене

Изменение на бюджета на община Враца за 2025 г. ще гласуват общинските съветници

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
БТА, Заседание на ОбС Враца, снимка: коресондент на БТА във Враца Мая Ценова/архив
Враца,  
16.12.2025 06:55
 (БТА)

Общинските съветници на Враца ще направят изменение на бюджета за 2025 г. на днешното си заседание. Точката е част от дневния ред, публикуван на страницата на администрацията. Предложението на кмета Калин Каменов е да бъдат отпуснати 25 000 лв. за подпомагане на професионален баскетболен клуб „Ботев Враца“.

Съветниците ще разгледат и два проекта за промяна на наредби – за изграждане и възстановяване на елементи от техническата инфраструктура на територията на общината, както и за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на Община Враца. Предстои да бъде взето и решение, засягащо план-сметката за чистотата и дейностите по управление на битовите отпадъци през 2026 г.

В дневния ред са включени и 14 точки, свързани с разпореждане с общински имоти. Две от тях се отнасят до обособяване на паркинги и зелени площи в квартали на града.

Сред останалите точки са: разрешение за поемане на дълг за мостово финансиране на рекултивацията на първите две клетки от регионалното депо за неопасни отпадъци; авансово финансиране на плащания по проекти, изпълнявани от Общината и финансирани със средства от Европейския съюз или други международни програми и договори; кандидатстване с нов проект по Националния план за възстановяване и устойчивост; отпускане на кредит за закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов апарат за компютърна томография за „Комплексен онкологичен център“ – Враца и др.

Съветниците ще приемат график за провеждане на заседанията си през следващата година, ще гласуват и отпускане на помощи за нуждаещи се граждани.

