Общо 55 пожара са потушени през изминалото денонощие, трима души са пострадали

Общо 55 пожара са потушени през изминалото денонощие, при пожарите са пострадали трима души. Това съобщава на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Пожарникарите са реагирали на 78 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 25 пожара, без нанесени материални щети са 30 пожара, извършени са 21 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са две.

Мъж на 58 години е с изгаряния по крайниците след пожар в къща, намираща се в с. Стряма, община Раковски. Причината за пожара е неправилно ползване на печка на твърдо гориво.

Мъж на 52 г. е с леки изгаряния и надишване с дим след пожар в в къща в с. Чирен, общ. Враца, област Враца. Хоспитализиран е в ЦСМП – Враца, без опасност за живота. Причината за пожара е в процес на установяване.

При пожар в апартамент в ж.к. „Стрелбище“ в София жена на 82 г. е вдишала токсични газове и пари. Транспортирана е в МБАЛСМ „Пирогов“. Причината за пожара е късо съединение (възникнал авариен режим на работа в част от електрическата верига на електрически бойлер).