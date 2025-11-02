Подробно търсене

Украйна е атакувала с дронове руския черноморски град Туапсе, информира областната администрация

Иво Тасев
Украйна е атакувала с дронове руския черноморски град Туапсе, информира областната администрация
Украйна е атакувала с дронове руския черноморски град Туапсе, информира областната администрация
Руски военнослужещ обстрелва украински дрон, 16 януари 2025 г. Снимка: Министерството на отбраната на Русия чрез АП
Москва,  
02.11.2025 01:42
 (БТА)

Украинските сили са атакували с дронове тази нощ руския пристанищен град на Черноморието - Туапсе, като е причинен пожар, предаде Ройтерс, позовавайки се на областната администрация на Краснодарския край.

Информацията е публикувана днес в приложението "Телеграм".

Същевременно тревога заради опасност от нападение с безпилотни летателни апарати бе обявена в друг черноморски град в Краснодарския край - Новоросийск, информира ТАСС.

За това съобщи в своя канал в "Телеграм" кметът Андрей Кравченко.

 

/ИТ/

Свързани новини

06.10.2025 20:53

Двама души загинаха при украинска ракетна атака в Русия; родилен дом бе засегнат в Украйна

При украински въздушен удар срещу руския град Белгород днес бяха убити двама граждани, предаде Франс Прес. Киев съобщи, че е предприел също така въздушни атаки с дронове срещу завод за взривни вещества близо до Нижни Новгород и петролен терминал на полуостров Крим.
06.10.2025 14:28

Украйна заяви, че е ударила голям руски завод за експлозиви и петролен терминал

Въоръжените сили на Украйна заявиха днес, че са поразили един от главните заводи, произвеждащ експлозиви за широка гама от боеприпаси за руската армия, както и петролен терминал в окупирания от Москва полуостров Крим, предаде Ройтерс. Главното
24.09.2025 14:51

Двама души загинаха при украински удар по град Новоросийск, съобщи губернаторът на Краснодарския край

Двама души загинаха, а трима бяха ранени при украинска атака по южния руски град Новоросийск, предаде Ройтерс, като цитира информация, публикувана от губернатора на Краснодарски край Вениамин Кондратиев в канала му в приложението "Телеграм".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:11 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация