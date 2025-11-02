Украйна е атакувала с дронове руския черноморски град Туапсе, информира областната администрация

Русия обяви, че тази нощ е свалила 55 украински дрона
Министерството на отбраната на Русия обяви, че през изминалата нощ силите му за противовъздушна отбрана са унищожили 55 украински дрона, предаде Ройтерс.
Украинските сили са атакували с дронове тази нощ руския пристанищен град на Черноморието - Туапсе, като е причинен пожар, предаде Ройтерс, позовавайки се на областната администрация на Краснодарския край.
Информацията е публикувана днес в приложението "Телеграм".
Същевременно тревога заради опасност от нападение с безпилотни летателни апарати бе обявена в друг черноморски град в Краснодарския край - Новоросийск, информира ТАСС.
За това съобщи в своя канал в "Телеграм" кметът Андрей Кравченко.
/ИТ/
