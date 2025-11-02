Подробно търсене

Украйна е свалила 67 от общо 79 руски дрона, съобщиха украинските ВВС

Габриела Иванова
Пожар в град Суми след атака с дрон, 31.10.2025 година. Снимка: Ukrainian Emergency Service via AP
Киев ,  
02.11.2025 13:52
 (БТА)
Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 67 от общо 79 руски дрона, поразили шест места, съобщиха украинските ВВС, цитирани от Укринформ

От 19:00 вчера руските сили са атакували Украйна с две балистични ракети "Искандер-М", 50 дрона "Шахед", а останалите са били идентифицирани като "Гербера" и други видове дронове. 

Въздушната атака е била отблъсната от координираните действия на украинската авиация, зенитно-ракетните войски, подразделенията за радиоелектронна борба и групите за борба с пожари към украинската отбрана.

По предварителни данни до 9 ч. днес противовъздушните сили са успели да свалят или да отблъснат 67 дрона в северната, южната и източната част на страната. Отчетени са попадения от една балистична ракета и 12 бойни дрона на шест различни места, а отломки от унищожени дронове са паднали в още два района.

02.11.2025 09:38

Един загинал и петима ранени в резултат на нощната атака по Запорожие, съобщи областният управител

Един човек е убит и петима са ранени при масираната нощна атака по Запорожие, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението "Телеграм"."Двама души (44-годишна жена и 91-годишен мъж) са спасени, спасители са ги извадили след атаката. Лекарите им оказват необходимата помощ", написа Фьодоров.
02.11.2025 08:31

Южната част на украинската Одеска област отново бе атакувана през нощта с дронове, двама души загинаха, съобщи областният управител

«Южната част на украинска  Одеска област отново бе атакувана през нощта с дронове. Атаката е насочена срещу гражданската инфраструктура. По предварителна информация двама души са загинали и двама пострадали», съобщи председателят на Одеската
02.11.2025 01:42

Украйна е атакувала с дронове руския черноморски град Туапсе, информира областната администрация

Украинските сили са атакували с дронове тази нощ руския пристанищен град на Черноморието - Туапсе, като е причинен пожар, предаде Ройтерс, позовавайки се на областната администрация на Краснодарския край.
02.11.2025 01:42

Украински дронове са нанесли щети на петролен танкер и пристанищна инфраструктура в руския град Туапсе, информира областната администрация

Украинско нападение с дронове е нанесло щети тази нощ на петролен танкер и на пристанищна инфраструктура в руския черноморски град Туапсе, като са избухнали пожари, предаде Ройтерс, позовавайки се на областната администрация на Краснодарския край.

