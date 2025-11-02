Украйна е свалила 67 от общо 79 руски дрона, съобщиха украинските ВВС

Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 67 от общо 79 руски дрона, поразили шест места, съобщиха украинските ВВС, цитирани от Укринформ.

От 19:00 вчера руските сили са атакували Украйна с две балистични ракети "Искандер-М", 50 дрона "Шахед", а останалите са били идентифицирани като "Гербера" и други видове дронове.

Въздушната атака е била отблъсната от координираните действия на украинската авиация, зенитно-ракетните войски, подразделенията за радиоелектронна борба и групите за борба с пожари към украинската отбрана.

По предварителни данни до 9 ч. днес противовъздушните сили са успели да свалят или да отблъснат 67 дрона в северната, южната и източната част на страната. Отчетени са попадения от една балистична ракета и 12 бойни дрона на шест различни места, а отломки от унищожени дронове са паднали в още два района.