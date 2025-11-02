Южната част на украинската Одеска област отново бе атакувана през нощта с дронове, двама души загинаха, съобщи областният управител

"Южната част на украинската Одеска област отново бе атакувана през нощта с дронове. Атаката бе насочена срещу гражданската инфраструктура. По предварителна информация двама души са загинали и двама са ранени", съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана има щети по гражданската инфраструктура, се казва в съобщението на Кипер.

По негова информация в резултат на удара са се запалили 5 камиона, пожарът е бил бързо потушен. Съответните служби отстраняват последиците от нападението.

По повод честванията на Деня на бесарабските българи и народните будители в момента в Одеса се намира българска делегация в състав: Росица Кирова, народен представител и председател на парламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, Ашот Казарян, заместник-министър на културата, Кирил Вълчев, генерален директор на БТА, Илия Луков, български изпълнител.

По инициатива на БТА и с подкрепа за организацията от Генералното консулство в Одеса, Болград и с. Василевка бяха изнесени концерти на българския изпълнител Илия Луков и талантите на бесарабските българи в Украйна на 30 и 31 октомври и 1 ноември.

Седмицата на българската култура в Одеса, посветена на Деня на бесарабските българи, започна от 27 октомври и продължи до 1 ноември в Одеса и областта. Организатори на мултикултурното международно събитие са Департаментът за международно сътрудничество, култура и маркетинг към Одеския градски съвет, Генералното консулство на България в Одеса, Българската телеграфна агенция и Одеският градски музикален театър "О. Салик".

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.