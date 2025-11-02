Подробно търсене

Зеленски благодари на Германия за помощта за укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна с ракети „Пейтриът“

Владимир Арангелов
Зеленски благодари на Германия за помощта за укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна с ракети „Пейтриът“
Зеленски благодари на Германия за помощта за укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна с ракети „Пейтриът“
Пускова установка на системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът". Снимка: AP/Sean Murphy
Киев,  
02.11.2025 22:12
 (БТА)
Етикети

Украйна е успяла да разшири своята система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot) за отбрана на градовете си от руски въздушни удари благодарение на подкрепата на Германия, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и ДПА.

„Благодаря на Германия и лично на федералния канцлер Фридрих Мерц за тази съвместна стъпка за защита на човешки животи от руския терор“, написа Зеленски в „Екс“ на украински, английски и немски език.

„От известно време подготвяме това укрепване на нашата противовъздушна отбрана и сега постигнатите споразумения са изпълнени“, написа той, без да посочи точния характер на подкрепата на Германия.

Укринформ цитира съобщение в „Екс“ на организацията Германска помощ за Украйна, според което в следващите няколко дни Украйна ще получи две системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, обещани от Германия през август.

Според информация в медиите, към месец октомври Украйна е разполагала с 10 американски ракетни системи „Пейтриът“ земя-въздух, повечето от които бяха доставени от германските запаси или купени с германска помощ. 

Системите се оказаха изключително ефективни в защитата на украинските градове от руски балистични ракети, посочва ДПА.

Зеленски заяви, че Украйна продължава да работи по своя собствена „надеждна система за противовъздушна отбрана“, за да намали зависимостта на страната от западните съюзници.

„Продължават преговорите за по-нататъшни съвместни стъпки за укрепване на противовъздушната отбрана – както на правителствено ниво, така и директно с производителите на необходимите системи“, написа още той.

/ВА/

Свързани новини

02.11.2025 18:49

Русия продължава да напредва в ключовия град Покровск в Източна Украйна според източници на информация с открит достъп

Руските сили продължават да напредват в ключовия град Покровск в Източна Украйна на фона на ожесточени сражения, според военният канал в „Телеграм“ „ДийпСтейт“, цитиран от ДПА.
02.11.2025 09:38

Един загинал и петима ранени в резултат на нощната атака по Запорожие, съобщи областният управител

Един човек е убит и петима са ранени при масираната нощна атака по Запорожие, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението "Телеграм"."Двама души (44-годишна жена и 91-годишен мъж) са спасени, спасители са ги извадили след атаката. Лекарите им оказват необходимата помощ", написа Фьодоров.
02.11.2025 08:31

Южната част на украинската Одеска област отново бе атакувана през нощта с дронове, двама души загинаха, съобщи областният управител

«Южната част на украинска  Одеска област отново бе атакувана през нощта с дронове. Атаката е насочена срещу гражданската инфраструктура. По предварителна информация двама души са загинали и двама пострадали», съобщи председателят на Одеската
02.11.2025 06:49

За решаването на въпроса с Украйна е нужна работа, а не среща Путин-Тръмп, заяви Кремъл

Старателна работа е необходима по проблема с разрешаването на украинския въпрос, а не среща между президентите на Русия и САЩ - Владимир Путин и Доналд Тръмп, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за руската държавна агенция ТАСС, публикувано днес. На него се позовава и Ройтерс.
02.11.2025 01:42

Украйна е атакувала с дронове руския черноморски град Туапсе, информира областната администрация

Украинските сили са атакували с дронове тази нощ руския пристанищен град на Черноморието - Туапсе, като е причинен пожар, предаде Ройтерс, позовавайки се на областната администрация на Краснодарския край.
02.11.2025 01:42

Украински дронове са нанесли щети на петролен танкер и пристанищна инфраструктура в руския град Туапсе, информира областната администрация

Украинско нападение с дронове е нанесло щети тази нощ на петролен танкер и на пристанищна инфраструктура в руския черноморски град Туапсе, като са избухнали пожари, предаде Ройтерс, позовавайки се на областната администрация на Краснодарския край.
02.11.2025 00:23

Двама души загинаха при руски удар по магазин в украинската Днепропетровска област, съобщи областният управител; в региона има още една жертва

Руски удар причини снощи пожар в магазин в украинската Днепропетровска област, в който са загинали двама души, предаде Ройтерс, като се позова на изпълняващия длъжността началник на Днепропетровската областна военна администрация Владислав Гайваненко. Той написа в приложението "Телеграм", че няколко жители са ранени.
01.11.2025 20:39

Зеленски обеща на украинците безплатни пътувания с влак и други мерки за подпомагане през зимата

Украинският президент Володимир Зеленски инструктира правителството да изготви пакет от помощ през зимата за украинците, който да започне да се прилага през декември, съобщи Украинформ. Той ще включва безплатни пътувания с влак. „Три хиляди
01.11.2025 15:32

АФП: Нощните ракетни атаки на Русия срещу Украйна миналия месец са били най-много от началото на 2023 година

Русия е изстреляла повече ракети срещу Украйна миналия месец, отколкото през който и да е друг месец от началото на 2023 г., съобщава Франс прес, като се позовава на собствен анализ на украински данни.
01.11.2025 13:34

Един човек е загинал, 15 души са ранени в резултат на ракетна атака тази сутрин по украинския град Николаев, съобщи областният управител

"Един човек е загинал, 15 души са ранени в резултат на ракетна атака по украинския град Николаев рано сутрин. Сред пострадалите има дете", съобщи председателят на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким в приложението Телеграм.
01.11.2025 13:13

Руското министерство на отбраната заяви, че 98 украински дрона са били свалени снощи над територията на страната

Руските сили за противовъздушна отбрана снощи свалиха 98 украински дрона над територията на Русия, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.
31.10.2025 22:55

Пентагонът се е съгласил с предоставянето на ракети „Томахоук“ на Украйна, са заявили източници пред Си Ен Ен; чака се решението на Тръмп

Министерството на войната на САЩ е дало пред Белия дом зелена светлина за предоставянето на ракети с голям обсег „Томахоук“ на Украйна, са заявили трима запознати американски и европейски източници пред Си Ен Ен.
31.10.2025 19:18

От началото на годината са атакувани 160 руски нефтени съоръжения, съобщи Службата за сигурност на Украйна

Украйна е атакувала от началото на годината около 160 рафинерии, помпени станции и други съоръжения на руската петролна промишленост, заяви днес началникът на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) Васил Малюк, предаде ДПА. През септември и октомври

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:43 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация