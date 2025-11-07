Подробно търсене

Украинският президент Володимир Зеленски (вдясно) и премиерът на испания Педро Санчес в Киев, Украйна. 24 февруари 2025 г. Снимка: Пресслужбата на украинския президент чрез АП
Мадрид,  
07.11.2025 14:04
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Испания през следващите дни, съобщи днес канцеларията на испанския премиер Педро Санчес, цитирана от Ройтерс.

От екипа на Санчес не дадоха подробности, включително точните дати или маршрута на Зеленски, поради съображения за сигурност.

Украинският президент беше планирал да посети Испания през април тази година, но визитата беше отменена след смъртта на папа Франциск.

Миналия месец Санчес заяви пред Зеленски, че Испания ще подкрепя Украйна, докато не бъде постигнат "справедлив и траен мир" във войната с Русия, която вече е в четвъртата си година.

Според вестник "Ел Паис" украинският президент ще посети музея „Рейна София“ в Мадрид, където се намира картината на Пикасо от 1937 г. "Герника", превърнала се в символ на ужасите на гражданската война в Испания (1936-1939 г.).

Испания подписа 10-годишно двустранно споразумение за сигурност и отбрана с Украйна през май 2024 г. по време на последната визита на Зеленски, припомня Ройтерс.

 

