Иво Тасев
Зеленски каза, че през изминалата нощ Русия е атакувала енергийния сектор на Украйна с 450 дрона и 45 ракети
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: Пресслужбата на украинското президентство чрез АП
Киев,  
08.11.2025 10:43
 (БТА)
Русия е атакувала през изминалата нощ Украйна с 450 дрона и 45 ракети в мащабната атака срещу украинския енергиен сектор и друга инфраструктура, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски отново призова съюзниците на Киев да наложат санкции на руската енергетика.

/ИТ/

Към 11:50 на 08.11.2025

