Зеленски каза, че през изминалата нощ Русия е атакувала енергийния сектор на Украйна с 450 дрона и 45 ракети

Русия е атакувала през изминалата нощ Украйна с 450 дрона и 45 ракети в мащабната атака срещу украинския енергиен сектор и друга инфраструктура, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски отново призова съюзниците на Киев да наложат санкции на руската енергетика.