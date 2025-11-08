Зеленски каза, че през изминалата нощ Русия е атакувала енергийния сектор на Украйна с 450 дрона и 45 ракети

Украински дронове поразиха електрическа подстанция в руската Вологодска област
Три украински дрона поразиха електрическа подстанция в руската Вологодска област през изминалата нощ, съобщи областният управител Георгий Филимонов, цитиран от Ройтерс.
Русия е атакувала през изминалата нощ Украйна с 450 дрона и 45 ракети в мащабната атака срещу украинския енергиен сектор и друга инфраструктура, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
Зеленски отново призова съюзниците на Киев да наложат санкции на руската енергетика.
/ИТ/
