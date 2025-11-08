Украински дронове поразиха електрическа подстанция в руската Вологодска област

Три украински дрона поразиха електрическа подстанция в руската Вологодска област през изминалата нощ, съобщи областният управител Георгий Филимонов, цитиран от Ройтерс.

В момента се прави оценка на щетите, но електроснабдяването в областта, намираща се на север от Москва и на около 1900 км от Украйна, продължава без прекъсване, заяви Филимонов в своя канал в приложението "Телеграм".

По-рано управителят на руската Саратовска област Роман Бусаргин съобщи, че двама души са били ранени при украински удар с дрон по жилищна сграда в град Саратов.

След руската инвазия в Украйна от 2022 г. Саратов - промишлен град, намиращ се на 625 км от границата, многократно бе обект на украински удари с дронове. По-слабо населената Вологодска област обаче не е редовна цел на нападения от Украйна, отбелязва Ройтерс.

Руското Министерство на отбраната заяви в най-прясната си сводка от днес, че военновъздушните сили са свалили 83 дрона през изминалата нощта, предимно над граничещи с Украйна области.