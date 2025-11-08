Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Украински дронове поразиха електрическа подстанция в руската Вологодска област

Атанаси Петров
Украински дронове поразиха електрическа подстанция в руската Вологодска област
Украински дронове поразиха електрическа подстанция в руската Вологодска област
Илюстративна снимка: украински щурмови дрон с голям обсег АН -196 "Лютий". Снимка: АП/Evgeniy Maloletka
Москва,  
08.11.2025 11:09
 (БТА)
Етикети

Три украински дрона поразиха електрическа подстанция в руската Вологодска област през изминалата нощ, съобщи областният управител Георгий Филимонов, цитиран от Ройтерс.

В момента се прави оценка на щетите, но електроснабдяването в областта, намираща се на север от Москва и на около 1900 км от Украйна, продължава без прекъсване, заяви Филимонов в своя канал в приложението "Телеграм".

По-рано управителят на руската Саратовска област Роман Бусаргин съобщи, че двама души са били ранени при украински удар с дрон по жилищна сграда в град Саратов.

След руската инвазия в Украйна от 2022 г. Саратов - промишлен град, намиращ се на 625 км от границата, многократно бе обект на украински удари с дронове. По-слабо населената Вологодска област обаче не е редовна цел на нападения от Украйна, отбелязва Ройтерс.

Руското Министерство на отбраната заяви в най-прясната си сводка от днес, че военновъздушните сили са свалили 83 дрона през изминалата нощта, предимно над граничещи с Украйна области.

/ИТ/

Свързани новини

08.11.2025 10:43

Зеленски каза, че през изминалата нощ Русия е атакувала енергийния сектор на Украйна с 450 дрона и 45 ракети

Русия е атакувала през изминалата нощ Украйна с 450 дрона и 45 ракети в мащабната атака срещу украинския енергиен сектор и друга инфраструктура, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
08.11.2025 10:43

Зеленски каза, че Русия е атакувала украинския енергиен сектор с 450 дрона и 45 ракети; с щети са обекти в 3 области, обяви Свириденко

Русия е атакувала през изминалата нощ Украйна с 450 дрона и 45 ракети в мащабната атака срещу украинския енергиен сектор и друга инфраструктура, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
08.11.2025 02:40

Русия извърши мащабна атака срещу украинската енергийна система, съобщиха украинските власти

Русия извърши мащабно нападение срещу украинската енергийна инфраструктура тази нощ, причинявайки спиране на електроподаването в няколко области, съобщи министърката на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук, цитирана от Франс прес.
07.11.2025 19:08

Зеленски: Орбан няма да спре движението на Украйна към ЕС, както Русия не успя

Унгарският премиер Виктор Орбан не може да спре движението на Украйна към Европейския съюз, а опитите му да блокира този процес само показват подкрепата му за реториката на Москва, каза на брифинг днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:50 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация