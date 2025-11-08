Подробно търсене

ОБНОВЕНА Зеленски каза, че Русия е атакувала украинския енергиен сектор с 450 дрона и 45 ракети; с щети са обекти в 3 области, обяви Свириденко

Иво Тасев
Зеленски каза, че Русия е атакувала украинския енергиен сектор с 450 дрона и 45 ракети; с щети са обекти в 3 области, обяви Свириденко
Зеленски каза, че Русия е атакувала украинския енергиен сектор с 450 дрона и 45 ракети; с щети са обекти в 3 области, обяви Свириденко
Украинският президент Володимир Зеленски и министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко. Снимка: Alessandro della Valle/Keystone via AP
Киев,  
08.11.2025 10:43 | ОБНОВЕНА 08.11.2025 11:20
 (БТА)
Русия е атакувала през изминалата нощ Украйна с 450 дрона и 45 ракети в мащабната атака срещу украинския енергиен сектор и друга инфраструктура, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски отново призова съюзниците на Киев да наложат санкции на руската енергетика.

Междувременно министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко заяви на свой ред днес, че руските удари в Украйна са нанесли щети на няколко големи енергийни обекта в Киевска и Полтавска област в централната част на страната и в североизточната Харковска област, съобщи Ройтерс.

"Врагът отново взе съзнателно на прицел енергийна инфраструктура", написа Свириденко в приложението "Телеграм", допълвайки че усилията на екипите за извънредни ситуации сега са насочени върху локализирането на щетите и възстановяването на електроснабдяването.

Свързани новини

07.11.2025 19:08

Зеленски: Орбан няма да спре движението на Украйна към ЕС, както Русия не успя

Унгарският премиер Виктор Орбан не може да спре движението на Украйна към Европейския съюз, а опитите му да блокира този процес само показват подкрепата му за реториката на Москва, каза на брифинг днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.
07.11.2025 17:18

Зеленски заяви, че Русия струпва войски край Вовчанск в Източна Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия струпва войски край украинския град Вовчанск в Североизточна Украйна, предаде Ройтерс. Зеленски заяви пред репортери в Киев, че атаката на руските войски срещу град Покровск има за цел да демонстрира на американския президент Доналд Тръмп руската сила на бойното поле.

