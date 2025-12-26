Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ премина протока Дрейк

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) премина успешно протока Дрейк – едно от най-опасните места за корабоплаване, на път за остров Ливингстън, Антарктида, съобщава сайтът на БНР.

Очаква се днес, 26 декември, полярниците да достигнат до българската база на острова.

Преди няколко дни корабът акостира в чилийското пристанище Пунта Аренас. Там на борда беше приета първата група от учени и логистични работници от състава на Българския антарктически институт, както и чуждестранни учени от Румъния, Черна гора, Обединените арабски емирства и Еквадор, които са част от 34-тата българска антарктическа експедиция до ледения континент Антарктида.

Също така на кораба бяха натоварени хранителни провизии, ГСМ и други материални запаси, които ще бъдат транспортирани до българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ (БАБ) и ще бъдат използвани за нейното функциониране през настоящия сезон.

Както БТА съобщи, след отварянето на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски” на остров Ливингстън в средата на месец ноември, започна същинската работа на 34-тата научна експедиция. В района на Южния залив на остров Ливингстън международният екип от учени, с помощта на логистичния екип от експедицията, събира проби по няколко научни проекта.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.