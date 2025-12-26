Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
Общо 17 машини са били на терен заради зимната обстановка в Хасковска област, съобщиха от Областно пътно управление
На снимката: изглед от с. Райново. Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев/архив
Хасково,  
26.12.2025 12:03
 (БТА)

Общо 17 машини са били на терен по пътищата от републиканската мрежа през изминалото денонощие в Хасковска област, съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление. 

Падналата снежна покривка по високите места на територията е била незначителна, уточниха от пътното управление. Оттам добавиха, че въпреки това по пътищата е опесъчено превантивно срещу обледявания.

Прогнозата за днес е благоприятна. Няма участъци с мъгли, не се очакват и валежи. Към обяд температурата е достигнала три градуса, а в следобедните часове се очаква и температури до седем градуса в най-южните точки на региона, като няма данни за минусови стойности дори и по високите места на областта.

/ТТ/

Към 12:58 на 26.12.2025 Новините от днес

