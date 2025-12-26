Гръцките фермери продължават да протестират и да блокират пътища из цялата страна

Земеделци, протестиращи заради забавяния на субсидии от Европейския съюз и други проблеми, продължиха да блокират пътища в цяла Гърция и днес, като наредиха хиляди трактори по главните шосета, докато обмислят дали да засилят действията си, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“

Групите на земеделците казаха, че не са получили конкретни обещания от консервативното правителство, че исканията им ще бъдат изпълнени, въпреки че продължават разговорите.

На магистрала Е65 в Централна Гърция земеделците съобщиха, че около 3 000 трактора са разположени по трасето, въпреки че движението не е напълно спряно. Една или две ленти остават отворени по националните пътища, което позволява на хората да пътуват за празниците почти без проблеми.

„Ние не спираме движението“, казаха представители на земеделците и добавиха, че автомобилите преминават нормално по време на празничния период.

Земеделците прекараха празниците на блокадите, палеха огньове и организираха импровизирани коледни вечери със семействата си, за да покажат решимостта си.

Важна среща е насрочена за събота по обяд на кръстовището Никая близо до централния град Лариса, която земеделците описват като подготовка за национално събрание, очаквано до неделя. Тази среща се смята за решаваща, за да се определи дали и как протестите ще се засилят.

Никая се счита за показателна за земеделското движение, тъй като там е най-голямата блокада и има най-много протестиращи.

Правителството заяви, че от 27-те искания на земеделците, 16 са изпълнени, четири се разглеждат, а седем не могат да бъдат изпълнени. Земеделците обаче настояват, че им трябват ясни отговори и истински разговор.

На пункта за плащане на такси Малгара близо до Солун в Северна Гърция, където също е планирана среща, пунктовете останаха отворени и движението беше спокойно. Празничният трафик беше по-слаб от обикновено, тъй като повечето пътуващи вече бяха тръгнали по-рано през седмицата, а връщането им се очаква да мине без проблеми.

Земеделците казаха, че плановете за следващите дни остават неясни. Докато някои предложиха от понеделник да се върнат към по-сериозни блокади, лидерите на протеста заявиха, че няма окончателни решения и всичко ще зависи от резултата на националната среща.