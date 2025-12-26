Деветима коледари от „Училището за коледари“ представиха обичая в музей „Етър“ днес.

„Интересът на младите към коледуването се увеличава. Радвам се, че за поредна година участниците в „Училището за Коледари“. Момчетата полагат големи усилия, отделят време и репетират дълго. Разказваме им какво носят на стопаните коледарите, даваме им познания за обичая. Остава им хубав спомен, който се надяваме да им остане и да предадат на своите деца“, каза за БТА Павлина Дамянова, уредник „Духовна култура“ в музей „Етър“.

По думите на Дамянова, коледарите пеят за здраве в къщите на хората, а ако има в дадена къща мома, която са си харесали, тя е изработила специален кравай, който се дава на момчето, с което се харесват.

Коледува се в нощта срещу Коледа, има песни за различните членове на семейството, пеят за здраве и берекет, даряват се с това, което има в дадена къща. Задължително коледарите носят кол, с който потропват, за да събудят земята и за плодородие, здраве и берекет, допълват специалистите.

Всеки коледар има задължително кол, торбичка, украса за коловете, наниз с пуканки на калпака. Костюмите им са от музейния фонд на „Етър“ и са автентични. Специалистите посочват, че коледарите не носят гега като овчарите, със завит край, а носят кол, украсен с чемшир, червен конец, а някъде се слага и чесън.

Колът и гевречето имат еротичен смисъл, свързан с оплождането на земята. Това се обяснява по специален начин на участниците в „Училището за коледари“. Това символично оплождане е важно, защото се заражда берекета за следващата земеделска година на хората.

По-късно днес останалите участници от „Училището за коледари“ – тези от Трявна, също ще пресъздадат обичая в музей „Етър“. Те ще пристигнат в Габрово от Трявна, където са пресъздали коледуването и в техния град и в град Плачковци.

За инициативата „Училище за коледари“ от музея посочват, че са я започнали през 2017 г. като своеобразна реплика на утвърденото „Училище за лазарки“. Коледарските песни и наричания в българската народна традиция се изпълняват само от млади мъже. С провеждането на „Училище за коледари“ екипът на музея дава възможност на младежи между 14 г. и 18 г. да се запознаят с празничната обредност, с детайли от символиката на обичая коледуване, да разучат с помощта на музейни специалисти коледарски песни и наричания. Всички участници в образователната програма „Училище за коледари“ се включват и във възстановката на обичая Коледуване в музей „Етър“.