Пътищата в Монтанско са проходими при зимни условия, няма селища без ток

Всички пътища в област Монтана днес са проходими при зимни условия след интензивните валежи от сняг вчера, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление в Монтана.

По шосетата на региона работят 36 машини, които чистят и опесъчават. Температурите са от минус 5 до плюс 2 градуса. По пътя през прохода Петрохан в Стара планина, който е най-късият път от София към областите Монтана и Видин, има интензивно движение. Пътят е почистен и проходим.

До 16:00 часа вчера във всички селища на региона беше възстановено електрозахранването, съобщи за БТА областният управител Калин Хайтов. Той припомни, че заради авария без тока за няколко часа вчера останаха селата Дълги Дел, Говежда и Дива Слатина в община Георги Дамяново.