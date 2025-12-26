Подробно търсене

Динко Динев премина в третия кръг на сингъл на турнир по тенис в Анталия

Атанас Василев
На снимката: тенисистът на Авеню Бургас - Динко Динев.Снимка: Боян Ботев/БТА (ЛФ)
Анталия,  
26.12.2025 12:28
 (БТА)

Българският тенис-талант Динко Динев преодоля втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара, след като отстрани в три сета румънеца Стефан Илие Богдан Петре.

21-годишният бургазлия победи с 6:3, 6:7 (8:10), 6:3 и записва втори успех, след като вчера в първия ден на Коледа надви Шу Муто от Япония с 6:3, 7:6(4).

В следващия етап на турнира с награден фонд 15 хиляди долара Динев ще играе с Драгош Николае Мъдъраш от Швеция, който преодоля с 6:1, 6:0 Рамазан Октай (Турция).

/АВ/

