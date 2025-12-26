Китай наложи санкции на американски физически лица и отбранителни фирми заради оръжейни продажби на Тайван

Японското правителство одобри рекорден бюджет за отбрана за 2026 г.
Японското правителство одобри рекорден бюджет за отбрана, надхвърлящ 9 трлн. йени (58 млрд. долара) за 2026 г., предаде Асошиейтед прес.
Китайското Министерство на външните работи обяви санкции срещу 10 физически лица и 20 американски отбранителни компании, включително клона на авиокомпанията "Боинг" в град Сейнт Луис, щата Мисури, заради продажба на оръжие на Тайван, предаде Ройтерс.
Мерките замразяват всички авоари, които компаниите и лицата притежават в Китай, и забраняват на местни организации и хора да правят бизнес с тях, съобщи ведомството.
Лицата, включени в списъка със санкции, нямат право и да влизат на територията на Китай.
/ИТ/
