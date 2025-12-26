Подробно търсене

Китай наложи санкции на американски физически лица и отбранителни фирми заради оръжейни продажби на Тайван

Асен Георгиев
Илюстративна снимка: тайвански военни изстрелват снаряд от американска самоходна установка "М-1097 Авенджър" по време на учение. Снимка: Министерството на отбраната на Тайван чрез АП
Пекин,  
26.12.2025 11:48
 (БТА)

Китайското Министерство на външните работи обяви санкции срещу 10 физически лица и 20 американски отбранителни компании, включително клона на авиокомпанията "Боинг" в град Сейнт Луис, щата Мисури, заради продажба на оръжие на Тайван, предаде Ройтерс.

Мерките замразяват всички авоари, които компаниите и лицата притежават в Китай, и забраняват на местни организации и хора да правят бизнес с тях, съобщи ведомството.

Лицата, включени в списъка със санкции, нямат право и да влизат на територията на Китай.

Свързани новини

25.12.2025 11:32

Китай обвини САЩ, че продажбата на оръжия на Тайван „ускорява заплахата от война“ и че те изопачават политиката му по отношение на Индия

Китай днес разкритикува най-новата сделка за продажба на оръжия от САЩ на Тайван и заяви, че тя „ускорява заплахата от война“ в Тайванския пролив, предаде Ройтерс.
22.12.2025 18:43

Китай вероятно е разположил над 100 междуконтинентални балистични ракети в силози, сочи проектодоклад на Пентагона

Китай вероятно е разположил над 100 междуконтинентални балистични ракети в три силози и няма желание за преговори за контрол над въоръженията, според проектодоклад на Пентагона, който подчертава нарастващите военни амбиции на Пекин, предаде Ройтерс.
18.12.2025 11:17

Китай призова САЩ да спрат да въоръжават Тайван

Китай призова САЩ да "спрат незабавно" да въоръжават Тайван, след като Тайпе обяви закупуването на американско оръжие на стойност над 11 милиарда долара, предадоха Франс прес и Ройтерс.
18.12.2025 08:58

САЩ одобриха продажбата на оръжия за 11,1 милиарда долара на Тайван

САЩ одобриха продажбата на оръжия на Тайван на стойност около 11,1 милиарда долара, за да подпомогнат укрепването на отбранителната способност на острова, предадоха ДПА и Ройтерс, като отбелязват, че това е най-големият в историята пакет с оръжия,
28.11.2025 11:26

Тайванският президент назначи завършил обучението си в САЩ служител за нов заместник-министър на отбраната

Тайванският президент Лай Чинте назначи завършил обучението си в САЩ високопоставен служител в сферата на сигурността за нов заместник-министър на отбраната, който да помогне за прилагането на военните реформи, след като правителството отпусна още 40 милиарда щатски долара за военни разходи, предаде Ройтерс.

