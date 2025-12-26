Движението по пътя Видин – Димово временно е в едната лента заради катастрофа

Движението по път I-1 Видин – Димово между 6-и и 7-и км временно е в едната лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Причина за ограничението е претоварване на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Пътните настилки в страната са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, предупредиха по-рано днес от АПИ.