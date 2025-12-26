Подробно търсене

Москва обяви, че силите ѝ са свалили за една седмица 7 британски ракети "Сторм шадоу", изстреляни от Украйна

Иво Тасев
Илюстративна снимка: ракета "Сторм шадоу". Снимка: АП/Michel Euler
Москва,  
26.12.2025 12:12
 (БТА)
Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че за една седмица неговите сили са свалили 7 британски ракети "Сторм шадоу", изстреляни от украинските войски, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Противовъздушната отбрана е свалила 7 крилати ракети "Сторм шадоу" - производство на Великобритания, 21 управляеми авиобомби, 8 снаряда от реактивни системи за залпов огън ХАЙМАРС - производство на САЩ, управляема ракета с голям обсег "Нептун", 4 реактивни безпилотни летателни апарата и 1350 безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в сводката на руското министерство на отбраната.

Освен това руските войски са превзели селището Косивцеве в Запорожка област, Източна Украйна, според същия източник.

