Антология представя народни песни и стихотворения за Пресвета Богородица

Антологията „Събеседницa на ангелите“ на Ивона Тачева представя народни песни и стихотворения за Пресвета Богородица.

“Това е продължение на една дълга и интересна традиция в българската литература, свързана със създаването на антологии. Всъщност тази антология показва моя личен подбор и прочит на песни и стихотворения, свързани със святото име на Божията майка”, каза пред БТА авторката.

“Богородица е моята покровителка, тъй като аз съм кръстена на празника Успение Богородично – 15 август. Понеже по този начин аз ставам богородично чедо, реших да й пренеса като дар една такава книга”, допълни Тачева.

Първата част на книгата представя песни от българското народно творчество за Божията майка от различни региони на страната. Включени са и песни от Македония, както и на бердянските българи, които живеят в Украйна.

„Песните са изключително силно въздействащи, защото показват отношението на обикновения човек към религиозните въпроси. Божа майка е представена като земна жена. Тя може да сложи трапезата на светиите, да се превърне на птичка, да строи светогорски манастир, да утешава най-бедните селяни, които молят от нея помощ“, подчерта Тачева. Тя допълни, че народният певец се обръща с голяма почит и любов към Богородица, защото тя е неговата закрилница и в нея намира упование в най-трудните си моменти. Затова неслучайно в песните се споменава и за исторически събития – например как Богородица спасява монасите в Света гора.

„Втората част на книгата съдържа стихотворения, посветени на Богородица - от Климент Охридски до съвременни български поети. Включени са стихотворения от лирици като Змей Горянин, Асен Разцветников, Христо Огнянов и други. Много стихове за Мадоната открих в течението на българските символисти, които се влияят от западноевропейската поезия“, каза още авторката.

По думите й съставянето на антологията е продължителен труд, който е започнала преди години. „Това лято реших да го завърша, тъй като открих нови интересни песни, различни като сюжет. В тях образът на Богородица съчетава приказни и митологични черти, също така има препратки към библейските сказания и народните легенди“, допълни Тачева.

„Изборът на заглавие на антологията е свързано с това, че в някои песни Богородица е представена да разговаря със светиите или с ангелите. Самите ангели, когато детето Исус се ражда, са изпълнени с огромна радост и пазят пещерата във Витлеем“, добави Ивона Тачева.

В книгата си тя е включила няколко литографии от неизвестен светогорски зограф от XIX век. Една от тях е на корицата.

Ивона Тачева е родена на 30 март 1971 г. в Плевен. Завършила е българска и испанска филология и магистратура по библиотечно-информационни науки и културна политика в СУ "Св. Климент Охридски". Специализирала е испански език и литература в Сарагоския университет през 1997 г. Превежда от испански, френски и португалски език. Автор на стихосбирките: "Нетление" (1994), "Скиптър от смокиня" (1996), "Златна звънарна" (1998), "Високосно слънце" (2002), "Винсент. Биография в стихове" (2006) и на книгите "Жития на светии, преразказани за деца" в два тома (2003-2004), "Жената с палмовата клонка" (2006). Преводач на книгата с избрани стихотворения на португалската поетеса Фатима Малдонадо (2005). Носител е на І награда на националния конкурс за поезия "Дора Габе 2003", на специалната награда на международния конкурс "Шумадийски метафори" в Сърбия (2004), на наградата на ИК "Няголова-Кавалет" (2004), на трета награда от конкурса за Кратка проза (2005), организиран от LiterNet & Erunsmagazine и други.