Иво Тасев
Тръмп ще приеме Зеленски в имението си Мар-а-Лаго във Флорида в неделя, пише "Аксиос"
Президентите на Украйна - Володимир Зеленски, и на САЩ - Доналд Тръмп. Снимка: АП/Evan Vucci
Вашингтон/Киев,  
26.12.2025 12:09
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме украинския си колега Володимир Зеленски в имението си Мар-а-Лаго в американския щат Флорида в неделя, написа изданието "Аксиос".

Световната агенция Ройтерс уточни, че засега не може да удостовери информацията.

По-рано днес Зеленски заяви в публикация в профила си в социалната платформа "Екс", че е договорена среща Украйна - САЩ на най-високо равнище - между него и Тръмп, в "близкото бъдеще".

"Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високото равнище - с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!", написа Зеленски.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Умеров е един от главните преговарящи на Киев с Вашингтон.

