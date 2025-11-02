Подробно търсене
За решаването на въпроса с Украйна е нужна работа, а не среща Путин-Тръмп, заяви Кремъл

Иво Тасев
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и руският президент Владимир Путин. Снимка: "Спутник" чрез АП/Alexander Kazakov
Москва,  
02.11.2025 06:49
 (БТА)
Старателна работа е необходима по проблема с разрешаването на украинския въпрос, а не среща между президентите на Русия и САЩ - Владимир Путин и Доналд Тръмп, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за руската държавна агенция ТАСС, публикувано днес. На него се позовава и Ройтерс.

По думите на Песков необходимост от такава среща към момента няма.

"Ако разсъждаваме хипотетично, тя е възможна, но в момента от нея няма нужда", отбеляза той.

"В настоящия момент същестувава необходимост от много старателна работа по детайлите на проблема с решението (на конфликта в Украйна - бел. ред.)", казва говорителят на Кремъл.

Путин и Тръмп се срещнаха това лято - на 15 август в Анкоридж, в американския щат Аляска. Имаше вариант за нова среща в унгарската столица Будапеща, но тя отпадна.

От друга страна, Песков заяви пред ТАСС, че Русия е заинтересована от мирно разрешение на конфликта Венецуела-САЩ.

"Естествено, ние искаме всичко да бъде в руслото на мира и в региона да не възникват каквито и да е нови конфликти. Светът и без това е пълен с конфликтни ситуации. Нови конфликти не са ни нужни", казва Песков по повод публикация в американския в. "Вашингтон пост", че под заплахата от САЩ венецуелският президент Николас Мадуро е помолил руския си колега Владимир Путин за ракети, радари и самолети.

Вчера говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обяви, че Москва категорично осъжда американската "употреба на прекомерна военна сила в действия в рамките на операции срещу наркотиците" в Карибския басейн.

