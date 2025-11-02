Подробно търсене

Русия заяви, че тази нощ е свалила 164 украински дрона

Божидар Захариев
Изглед от Москва - снимка: AP/Dmitry Serebryakov
Москва,  
02.11.2025 07:40
Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ унищожиха и прехванаха 164 украински дрона над региони на Русия и над Азовско и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха 164 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 32 - над територията на Краснодарския край, (. . .), 20 - над територията на Брянска област, по девет над териториите на Волгоградска, Ростовска и Орловска област, 6 - над територията на Липецка област, 5 - над територията на Воронежка област, по два - над териториите на Белгородска, Курска и Тулска област, 39 безпилотни летателни апарати са унищожени над акваторията на Черно море и три - над акваторията на Азовско море", се казва в изявление на руското министерство.

В изявлението се казва още, че 26 дрона са свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който Русия анексиран през 2014 г.

