Двама души загинаха при руски удар по магазин в украинската Днепропетровска област, съобщи областният управител; в региона има още една жертва

Руски удар причини снощи пожар в магазин в украинската Днепропетровска област, в който са загинали двама души, предаде Ройтерс, като се позова на изпълняващия длъжността началник на Днепропетровската областна военна администрация Владислав Гайваненко. Той написа в приложението "Телеграм", че няколко жители са ранени.

Гайваненко написа, че магазинът е бил разрушен, а щети са нанесени на седем жилища в Самарски район - в покрайнините на областния град Днепър.

Обществената телевизия "Суспилне" информира за седем ранени.

Кадри показаха огромни пламъци и купчини от развалини.

Службата за извънредни ситуации на Украйна обяви, че в региона има още една жертва - в град Марганец, в южната част на Днепропетровска област.

Ройтерс прави уговорката, че информацията не може да бъде проверена по независим път.