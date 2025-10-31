Украйна е изпратила специални части в защита на Покровск

site.btaУкрайна е изпратила специални части в защита на Покровск
Украйна е изпратила специални части в зоните в източния град Покровск, където се водят боеве с руските сили, съобщи Ройтерс, като се позовава на двама украински източници.
Специалните части са кацнали в района по-рано тази седмица с хеликоптер „Блек Хоук“, е съобщил източник от украинския Седми корпус за бързо реагиране.
Според другия източник операцията е била ръководена от началника на украинското военно разузнаване Кирило Буданов.
По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Покровск не е обкръжен и че украинските сили удържат позициите си.
/ПК/
