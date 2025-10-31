Украйна е изпратила специални части в защита на Покровск

Подробно търсене

Петър Къдрев
Снимка: Matias Delacroix, AP / архив. Изображението е илюстративно
Киев,  
31.10.2025 23:47
 (БТА)
Украйна е изпратила специални части в зоните в източния град Покровск, където се водят боеве с руските сили, съобщи Ройтерс, като се позовава на двама украински източници.

Специалните части са кацнали в района по-рано тази седмица с хеликоптер „Блек Хоук“, е съобщил източник от украинския Седми корпус за бързо реагиране.

Според другия източник операцията е била ръководена от началника на украинското военно разузнаване Кирило Буданов.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Покровск не е обкръжен и че украинските сили удържат позициите си. 

