Украйна е изпратила специални части в защита на Покровск

Украйна е изпратила специални части в зоните в източния град Покровск, където се водят боеве с руските сили, съобщи Ройтерс, като се позовава на двама украински източници.

Специалните части са кацнали в района по-рано тази седмица с хеликоптер „Блек Хоук“, е съобщил източник от украинския Седми корпус за бързо реагиране.

Според другия източник операцията е била ръководена от началника на украинското военно разузнаване Кирило Буданов.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Покровск не е обкръжен и че украинските сили удържат позициите си.