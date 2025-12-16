Единният пазар изисква единна валута, убеден е проф. д-р Жорже Брага де Маседо, бивш финансов министър на Португалия

Единният пазар изисква единна валута, убеден е проф. д-р Жорже Брага де Маседо, бивш министър на финансите на Португалия, в момента преподавател в Университета за бизнес и икономика „Нова“ близо до Лисабон.

Професорът се срещна в университета с български журналисти във връзка с предстоящото присъединяване на страната ни към еврозоната от 1 януари и беше категоричен, че единната валута е отговор на стремежа към стабилност и икономически растеж за европейските страни. Португалия е сред първите 11 страни, които въвеждат еврото през 1999 г. електронно, а в обращение с банкноти и монети - през 2002 година.

Един пазар, една валута, подчерта няколко пъти той и посочи, че ако искаш предимството на единния пазар в Европейския съюз, не може да предпочиташ различна валута от еврото и връзката между двете е много важна.

В отговор на въпрос на БТА той беше категоричен, че цените в Португалия не са се повишили при въвеждането на еврото. Трудностите били преди създаването на единната валута, а после „всички се убедиха“.

Единната валута се използва, защото улеснява покупките, разбира се, но тя има и предимства от друго естество. Ако имаш единен пазар, си изложен на сътресения. Но ако нямаш и цените се покачат, си много по-малко защитен. Ако имате единен пазар и нямате единна валута, губите. Ако нямате единен пазар, губите още повече, посочи бившият финансов министър.

Започнете от това, за което се използват парите - да се купува и продава. И там е пазарът, коментира проф. Жорже Брага де Маседо. Според него единният пазар е от съществено значение за предприемачеството.

По думите му Португалия е имала индустрия, ориентирана към износ, в продължение на доста време като участник в Европейската асоциация за свободна търговия (междуправителствена организация, създадена през 1960 г. от седем страни основателки - Австрия, Дания, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария и Великобритания. В момента в нея членуват Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария - бел. ред.) Това беше споразумение, далеч по-малко амбициозно от Европейската общност, но въпреки това създаде единен пазар, особено със скандинавските страни. Така че, когато погледнете възможността да изнасяте стоки за определено място, откривате, че това отваря възможности за инвестиции и така една страна, която е в състояние да продава своите продукти, подобрява положението си, каза той.

„Би било драматично да положите всички усилия за единния пазар и след това да нямате единна валута. Това наистина би било загуба“, коментира проф. Жорже Брага де Маседо.

Според него наименованието на валутата не е толкова важно. Той припомни редица случаи на хиперинфлация в различни страни и че „когато парите не купуват стоки, това е проблем“.

„Ако мислите, че можете да си позволите пазарът ви да не е същият като на съседите ви, тогава можете да твърдите, че може би трябва да имате различна валута. Но ако вече имате единен пазар, а именно това е случаят, разбира се, за вашата страна и за много от съседните страни, не мисля, че има алтернатива“, посочи още проф. Маседо пред българските медии.

