Равнището на безработицата във Великотъронвско се запазва на ниво от 3,5 процента

Регистрираната безработица в Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново през ноември е 3,5 на сто, съобщиха от институцията. Нивото се запазва без промяна както спрямо предходния месец, така и спрямо ноември миналата година.

В края на месеца в бюрото по труда във Велико Търново са били регистрирани 1388 безработни лица. През ноември новорегистрираните безработни са 250, а близо 200 души са започнали работа с посредничеството на службата. Освен това 12 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили работа чрез бюрото по труда.

Най-голям дял от започналите работа през месеца са намерили заетост в преработващата промишленост – 34,2 на сто, следвани от сектор „Образование“ с 17 на сто, „Държавно управление“ и „Търговия“ – по 14,8 на сто, както и „Хотелиерство“ – 4,2 на сто.

Търсенето на работна сила в региона продължава, като през ноември на първичния пазар на труда са обявени 41 свободни работни места, основно в същите икономически дейности. Сред най-търсените професии през месеца са преподаватели, персонал за полагане на грижи за хора, шофьори, продавачи, неквалифицирани работници в добивната и преработвателната промишленост, строителството и транспорта, както и чистачи и помощен персонал.