Президентът ще се срещне с представители на "Възраждане" и на "ДПС – Ново начало" в рамките на консултациите с парламентарните групи
Президентът Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание преди връчването на мандат за съставяне на правителство. Днес той ще се срещне с представители на парламентарните групи на "Възраждане" и на "ДПС – Ново начало", съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
От 10:00 ч. президентът ще обсъди настоящата политическа ситуация след оставката на правителството с представителите на "Възраждане". От 11:30 ч. е срещата с представителите на „Движение за права и свободи – Ново начало“.
Вчера държавният глава разговаря с представители на първите две политически сили в парламента – ГЕРБ – СДС и "Продължаваме промяната – Демократична България".
Премиерът Росен Желязков обяви преди дни, че правителството подава оставка. Ден по-късно единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя. До нея се стигна след масови протести в София и други градове на страната този месец.
Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът започва нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.
