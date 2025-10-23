Подробно търсене

Николай Велев
Десетки хиляди унгарци се включиха в протест на опозицията в Будапеща
Опозиционният лидер Петер Мадяр говори пред свои симпатизанти в Будапеща, 23 октомври 2025 г. Снимка: АП/Rudolf Karancsi
Будапеща ,  
23.10.2025 22:25
 (БТА)
Десетки хиляди унгарци излязоха по улиците на Будапеща въпреки проливния дъжд, следвайки призива на опозиционния политик Петер Мадяр за "национално шествие" в унгарската столица, предаде ДПА. 

Резултатите от социологическите проучвания сочат, че Петер Мадяр, който е лидер на дясноцентристката партия "Тиса", има големи шансове да спечели парламентарните избори, насрочени за април следващата година.

С днешната демонстрация, която съвпадна с годишнината от Унгарското въстание от 1956 г., бе поставено и началото на предизборната кампания на "Тиса". 

Мадяр отново обвини премиера Виктор Орбан в близост с руския президент Владимир Путин. Опозиционният лидер каза, че през 1989 г. Орбан е бил изгряващ политик, който се е противопоставял на еднопартийната държава. Но днес Орбан е "най-лоялният съюзник на Кремъл" и иска да възстанови системата, която някога осъждаше, добави опозиционният лидер. 

Някои от участниците в демонстрацията скандираха: "Руснаци, вървете си", посочва ДПА.

Премиерът Орбан по-рано днес също говори пред десетки хиляди свои поддръжници пред сградата на парламента в Будапеща по повод днешния национален празник. По-рано той заяви, че "денят на шествието за мира в Будапеща" е дошъл. 

Орбан повтори критиките си към помощта, която ЕС предоставя на Украйна, и обвини опонента си, че подкрепя политиката на Брюксел в това отношение. Унгарският премиер също така заяви, че Мадяр ще вкара Унгария във война. 

"Ние няма да умираме за Украйна. Няма да изпратим децата си на заколение по нареждане на Брюксел", написа Орбан в платформата "Фейсбук".

/СХТ/

