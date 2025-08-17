Лидерът на унгарската опозиция настоя Русия да се въздържа от намеса в политиката на страната му

Унгарският опозиционен лидер Петер Мадяр поиска от Русия гаранции, че ще се въздържа от намеса в политиката на страната му, предаде Ройтерс. Той каза, че няма да бъде постигнато смислено сътрудничество, ако суверенитетът на Унгария не бъде зачитан, допълва световната агенция.

По-рано тази седмица руската Служба за външно разузнаване (СВР) посочи в изявление, че Мадяр е лоялен на "глобалистки елити", и заяви, че Европейската комисия обмисля "смяна на режима в Будапеща".

Опозиционният лидер, чиято партия ТИСА води пред партията на премиера Виктор Орбан - ФИДЕС, в повечето социологически проучвания за намеренията за гласуване на парламентарните избори в Унгария напролет, публикува отворено писмо до руския посланик в Будапеща с въпроса какъв е търсеният ефект от твърдението на СВР.

"Настоявам за ясни гаранции, че Руската федерация ще се въздържа от всякакви действия, които могат да бъдат определени като намеса във вътрешната политика на Унгария, включително кампании по дезинформация, кибероперации или сплашване на политици и на граждани", се казва в писмото на Мадяр, публикувано в социалната мрежа "Фейсбук" днес.

Руското посолство в Унгария за момента не е отговорило на запитването на Ройтрес по електронната поща за коментар.

На власт от 2010 година, премиерът Орбан е критикуван от някои свои колеги от страни членки на ЕС за топлите връзки на неговото правителство с Москва и за противопоставянето на военната помощ за Украйна. Унгарският министър-председател на свой ред обвинява лидерите в ЕС в заговор за свалянето му от власт.

Мадяр, който навремето бе в правителствения кръг, вече каза, че ще се стреми към "прагматични отношения" с Русия, която доставя преобладаващото количество от енергия в Унгария и участва в разширяването на атомната електроцентрала в град Пакш.

По думите му изявлението на СВР показва, че Русия се опитва да повлияе пряко за промяната на нагласата на гласоподавателите в Унгария, която е членка на НАТО, но под управлението на Орбан отказва да помага с оръжия на съседната Украйна.

"Суверенитетът на Унгария и неприкосновеността на нашите демократични процеси не подлежат на обсъждане. Спазването на тези принципи е минималното изискване за всяко смислено двустранно сътрудничество между нашите страни“, каза Мадяр, визирайки Унгария и Русия.