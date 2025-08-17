Подробно търсене

Лидерът на унгарската опозиция настоя Русия да се въздържа от намеса в политиката на страната му

Иво Тасев
Лидерът на унгарската опозиция настоя Русия да се въздържа от намеса в политиката на страната му
Лидерът на унгарската опозиция настоя Русия да се въздържа от намеса в политиката на страната му
Унгарският опозиционен лидер Петер Мадяр. Снимка: МТИ чрез АП/Zoltan Balogh
Будапеща,  
17.08.2025 22:10
 (БТА)

Унгарският опозиционен лидер Петер Мадяр поиска от Русия гаранции, че ще се въздържа от намеса в политиката на страната му, предаде Ройтерс. Той каза, че няма да бъде постигнато смислено сътрудничество, ако суверенитетът на Унгария не бъде зачитан, допълва световната агенция.

По-рано тази седмица руската Служба за външно разузнаване (СВР) посочи в изявление, че Мадяр е лоялен на "глобалистки елити", и заяви, че Европейската комисия обмисля "смяна на режима в Будапеща".

Опозиционният лидер, чиято партия ТИСА води пред партията на премиера Виктор Орбан - ФИДЕС, в повечето социологически проучвания за намеренията за гласуване на парламентарните избори в Унгария напролет, публикува отворено писмо до руския посланик в Будапеща с въпроса какъв е търсеният ефект от твърдението на СВР.

"Настоявам за ясни гаранции, че Руската федерация ще се въздържа от всякакви действия, които могат да бъдат определени като намеса във вътрешната политика на Унгария, включително кампании по дезинформация, кибероперации или сплашване на политици и на граждани", се казва в писмото на Мадяр, публикувано в социалната мрежа "Фейсбук" днес.

Руското посолство в Унгария за момента не е отговорило на запитването на Ройтрес по електронната поща за коментар.

На власт от 2010 година, премиерът Орбан е критикуван от някои свои колеги от страни членки на ЕС за топлите връзки на неговото правителство с Москва и за противопоставянето на военната помощ за Украйна. Унгарският министър-председател на свой ред обвинява лидерите в ЕС в заговор за свалянето му от власт.

Мадяр, който навремето бе в правителствения кръг, вече каза, че ще се стреми към "прагматични отношения" с Русия, която доставя преобладаващото количество от енергия в Унгария и участва в разширяването на атомната електроцентрала в град Пакш. 

По думите му изявлението на СВР показва, че Русия се опитва да повлияе пряко за промяната на нагласата на гласоподавателите в Унгария, която е членка на НАТО, но под управлението на Орбан отказва да помага с оръжия на съседната Украйна.

"Суверенитетът на Унгария и неприкосновеността на нашите демократични процеси не подлежат на обсъждане. Спазването на тези принципи е минималното изискване за всяко смислено двустранно сътрудничество между нашите страни“, каза Мадяр, визирайки Унгария и Русия.

/ГГ/

Свързани новини

16.07.2025 17:29

Основният конкурент на унгарския премиер Орбан започна предизборна обиколка на кану

Главният опозиционен лидер в Унгария Петер Мадяр започна днес предизборна обиколка на кану, предаде Ройтерс. Той обяви, че неговата партия ТИСА може да се яви самостоятелно на изборите, без да се нуждае от коалиция, за да победи премиера националист Виктор Орбан на парламентарните избори в страната догодина, допълни агенцията.
13.07.2025 00:42

Лидерът на основната опозиционна партия в Унгария обеща рестартиране на икономиката, инвестиции и предвидима политика

Лидерът на унгарската опозиционна партия ТИСА Петер Мадяр заяви, че неговата формация ще стартира "Унгарски нов курс", за да съживи изпадналата в застой икономика на страната чрез мащабни инвестиции и предвидима политика, ако спечели изборите
02.07.2025 12:19

Дали Будапещенският прайд разклати или консолидира позициите на Орбан

Ежегодният гей парад се състоя през почивните дни в унгарската Будапеща въпреки официалната забрана. Проявата предизвика противопоставяне между правителството на консервативния Виктор Орбан и либералната опозиция. Правителството и полицията решиха,
18.06.2025 16:00

Основната опозиционна партия в Унгария води с 15 пункта пред управляващата ФИДЕС в социологическо проучване

Основната унгарска опозиционна партия ТИСА води с 15 процентни пункта пред партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан в допитване на социологическата агенция "Медиана", направено във връзка с очакваните избори в Унгария догодина, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:50 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация