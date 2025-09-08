Подробно търсене

Виктор Орбан предрича хаос, ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Виктор Турмаков
Виктор Орбан, премиер на Унгария. Снимка: AP Photo/Denes Erdos
Будапеща,  
08.09.2025 11:54
 (БТА)

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че парламентарните избори догодина ще дадат на унгарците избора между партия, готова да се справя самостоятелно или партия, която според него ще доведе страната до „хаос и бедност“, свързвайки я още по-близо до Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Политолозите смятат, че догодина Орбан, който е на власт от 2010 г., го очакват едни от най-сложните избори на фона на икономическите проблеми и високата инфлация.  Унгарският премиер се опитва да се справи с предизвикателството на претендента си от ПП „Тиса“ Петер Мадяр, като намалява данъчната тежест за семействата, раздава ваучери за храна за пенсионерите и евтини заеми за онези, които за първи път закупуват имот.

„От стратегическа гледна точка Унгария има само два избора. Единият е да се присъединим към брюкселските политики. Това според мен би било катастрофално с последици, въвличащи ни в хаос и бедност“, заяви Орбан пред последователи на своята партия ФИДЕС.

Унгарската новинарска агенция МТИ предаде, че Орбан предлага трансформирането на структурата на Европейския съюз в такава на концентрични кръгове. Според него подобна система може да означава оцеляване на концепцията за европейско сътрудничество и на самия ЕС през следващите десет години. Без нея, предупреди той, ЕС може да се „разпадне“.

Вчера Мадяр заяви, цитиран от Ройтерс, че Унгария е затънала едновременно в множество кризи, включително по отношение на разходите за живот, общественото доверие и демократичните стандарти.

Мадяр заяви, че, ако бъде избран, ще съживи унгарската икономика, като отключи милиарди евро от фондовете на ЕС, спрени заради политиките на Орбан, ще премахне корупцията и ще въведе данък върху богатството, като същевременно намали данъците върху по-ниските доходи.

„Нашата страна отново ще бъде активен и надежден член на Европейския съюз и НАТО. Не пречка, а ценен и конструктивен съюзник“, каза Мадяр.

/АГ/

Свързани новини

17.08.2025 22:10

Лидерът на унгарската опозиция настоя Русия да се въздържа от намеса в политиката на страната му

Унгарският опозиционен лидер Петер Мадяр поиска от Русия гаранции, че ще се въздържа от намеса в политиката на страната му, предаде Ройтерс. Той каза, че няма да бъде постигнато смислено сътрудничество, ако суверенитетът на Унгария не бъде зачитан,
14.08.2025 16:06

Лидерът на унгарската опозиция обвини Русия в намеса във вътрешните работи на Унгария

Унгарският опозиционен лидер Петер Мадяр обвини днес Русия в намеса в унгарската политика, след като руската Служба за външно разузнаване (СВР) публикува изявление, в което твърди, че Европейската комисия обмисля „смяна на режима в Будапеща“, предава Ройтерс.
26.07.2025 14:56

Орбан заяви, че няма да подкрепи следващия седемгодишен бюджет на ЕС, освен ако не бъдат размразени средствата за Унгария

Унгарският премиер Виктор Орбан заплаши да блокира новия седемгодишен бюджет на Европейския съюз, освен ако Брюксел не отключи всички замразени средства за Унгария, предаде Ройтерс. Многогодишните разногласия между Орбан и Брюксел касаят политиката

Към 12:04 на 08.09.2025 Новините от днес

