МТИ: ПП „Тиса“ ще завърши номинациите за изборите догодина, заяви председателят ѝ Мадяр

Виктор Турмаков
Петер Мадяр, председател на опозиционната унгарска партия "Тиса". Снимка: AP Photo/Denes Erdos
Будапеща,  
03.11.2025 15:57
 (БТА)
Опозиционната унгарска партия „Тиса“ ще приключи „обявената по-рано от нея процедура“ по номинирането на кандидатите си за парламентарните избори в Унгария догодина, заяви партийният лидер Петер Мадяр във видео, публикувано в социалната мрежа „Фейсбук“, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Мадяр заяви, че партията му „е взела предвид сериозно“ скорошното публикуване на личните данни на последователите на „Тиса“. Той заяви, че масивното изтичане на данни се дължи на кибератака, допълвайки, че компютърните системи на партията „са от месеци под постоянни атаки“. Той заяви, че по-голямата част от тях са отразени, „въпреки че се наложи да се борим с международни мрежи, които имат интерес да запазят на власт правителството на (премиера Виктор) Орбан“. Мадяр предположи, че неговото правителство „иска да ни сплаши и да създаде несигурност“.

Той заяви, че атаките целят да попречат на номинациите на партията, но допълни, че процесът ще бъде приключен при всеки случай. „Тиса“ ще проведе подбор на кандидатите си, считано от 17 ноември и ще ги представи 30 ноември, заяви Мадяр.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)

/ГГ/

