Унгарският премиер Виктор Орбан каза, че днес ще разговаря с руския президент Путин

Десислава Иванова
Унгарският премиер Виктор Орбан с президента на САЩ Доналд Тръмп на срещата на върха в Шарм ел Шейх (Египет) за слагане край на войната между Израел и "Хамас" в ивицата Газа, 13 октомври 2025 г. Снимка: Evan Vucci/АП
Будапеща,  
17.10.2025 10:00
 (БТА)

Премиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че по-късно днес ще разговаря с руския президент Владимир Путин и че Будапеща вече е започнала подготовката за срещата между Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Вчера Тръмп обяви, че предстои да се срещне с Путин в унгарската столица, за да обсъдят приключването на войната в Украйна.

Орбан - дългогодишен съюзник на Тръмп, запазил близките си връзки и с Русия въпреки войната в Украйна - заяви, че срещата "ще бъде за мир" и че ако има мирно споразумение, това ще доведе до нов етап на икономическо развитие в Унгария и Европа.

Пред унгарското държавно радио премиерът каза, че срещата между двамата президенти ще се състои до две седмици, ако външните министри на САЩ и Русия успеят да уредят оставащите открити въпроси на планирани за следващата седмица разговори.

"Снощи разпоредих да се създаде организационен комитет, набелязахме най-важните задачи и приготовленията започнаха", каза Орбан, без да съобщи подробности.

Унгарският премиер отбеляза, че Европа трябва да разкрие собствени дипломатически канали за комуникация с Русия и отново обвини Европейския съюз, че заема "провоенна позиция".

Премиерът ветеран нееднократно е влизал в конфронтация с ръководителите на ЕС. Той поставя под въпрос изпращането на европейска военна помощ в Киев, като същевременно запазва силната зависимост на Унгария от вноса на руски газ и петрол, припомня Ройтерс.

/ДИ/

Свързани новини

17.10.2025 07:17

МТИ: Готови сме за планираната среща между президентите на САЩ и Русия, заяви Орбан

Планираната среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин е страхотна новина за миролюбивите хора по света, написа снощи унгарският премиер Виктор Орбан в социалната мрежа „Екс“, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.
17.10.2025 01:45

Ройтерс: Тръмп заяви, че ще се срещне с Путин в Будапеща, изтъкна напредъка в преговорите за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин се споразумяха вчера за още една среща на върха по въпроса за войната в Украйна, което беше изненадващо решение, тъй като Москва се опасяваше от нова военна подкрепа на САЩ за Киев.
16.10.2025 23:31

Ушаков: Путин помоли Тръмп да предаде най-добри пожелания на съпругата си Мелания

Президентът на Русия Владимир Путин в разговора с Доналд Тръмп високо оцени усилията на съпругата му Мелания Тръмп за събирането на руски и украински деца с техните семейства, съобщи пред журналисти помощникът на руския президент Юрий Ушаков.
16.10.2025 23:02

Орбан е разговарял с Тръмп за подготовката на срещата на върха между САЩ и Русия

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви в публикация в "Екс", че е разговарял по телефона с американския президент Доналд Тръмп в подготовка за срещата между САЩ и Русия, която се планира да се състои в Будапеща, съобщи Ройтерс.
16.10.2025 22:23

Подготовката за срещата на върха между Русия и САЩ ще започне в близките дни, съобщи външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков

Подготовката за срещата на върха между Русия и САЩ ще започне в близките дни, заяви пред журналисти в Москва външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков след днешния телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ - Владимир Путин и Доналд Тръмп, предаде ТАСС.
16.10.2025 21:17

Тръмп заяви, че ще се срещне отново с Путин, за да обсъдят слагане край на войната в Украйна; срещата ще се състои в Будапеща, дата не е уточнена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи днес, че ще се срещне отново с руския лидер Владимир Путин, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
16.10.2025 20:34

Белият дом определи разговора между Тръмп и Путин като добър и продуктивен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският лидер Владимир Путин имаха днес "добър и продуктивен разговор", съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс. Двамата президенти се споразумяха да свикат среща на свои високопоставени служители идната седмица, се

