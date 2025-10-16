Подробно търсене

Подготовката за срещата на върха между Русия и САЩ ще започне в близките дни, съобщи външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков

Николай Велев
Подготовката за срещата на върха между Русия и САЩ ще започне в близките дни, съобщи външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков
Подготовката за срещата на върха между Русия и САЩ ще започне в близките дни, съобщи външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков
Юрий Ушаков, съветник на Кремъл по въпросите на външната политика. Снимка: АП/Alexander Zemlianichenko, Pool
Москва ,  
16.10.2025 22:23
 (БТА)
Етикети

Подготовката за срещата на върха между Русия и САЩ ще започне в близките дни, заяви пред журналисти в Москва външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков след днешния телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ - Владимир Путин и Доналд Тръмп, предаде ТАСС.

Тръмп съобщи след  днешния си разговор с Путин, че ще се срещне отново с руския си колега, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна.

Ушаков посочи, че телефонният разговор между Путин и Тръмп е бил по инициатива на Москва и че е възможно срещата на върха да се състои в Будапеща. Унгарската столица бе посочена и от Тръмп като място на срещата му с руския президент. 

Ушаков уточни, че въпросът ще бъде обсъден в близките дни най-напред между американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров. Ушаков добави, че точната дата "вероятно ще стане ясна… в хода на работата на представители" на Рубио и Лавров.

Предишната среща на Върха Русия - САЩ се състоя през август в американския щат Аляска. След преговорите Путин каза, че основната тема на дискусиите е било уреждането на украинския конфликт. Тръмп от своя страна тогава посочи, че е бил постигнат напредък в преговорите, но добави, че страните не са успели да постигнат съгласие по всички въпроси.

Съветникът по външната политика на Кремъл каза, че Путин и Тръмп днес са коментирали и въпроса за предоставянето на американски крилати ракети "Томахок" на Киев.

"Путин повтори тезата си, че ракетите "Томахок" няма да променят ситуацията на бойното поле, но ще нанесат значителна вреда на отношенията между нашите страни, да не говорим за перспективите за мирно уреждане" на конфликта в Украйна, обясни Ушаков.

"Тръмп отбеляза, че утре ще се срещне с (украинския лидер Володимир) Зеленски, и каза, че по време на контактите си със Зеленски ще вземе предвид всички съображения, които бяха изказани от руския президент по време на днешния телефонен разговор" заяви Ушаков в отговор на журналистически въпрос дали Тръмп ще вземе решение за доставката на ракети "Томахок" на Киев преди да се срещне с Путин.

Очаква се утре Тръмп да приеме Зеленски в Белия дом, за да обсъдят противовъздушната отбрана на Украйна и възможностите за удари с ракети с голям обсег, припомня Ройтерс. 

Крилатите ракети "Томахок" имат обсег от 2500 км, което означава, че украинските сили биха могли да ги използват за обстрел дълбоко навътре в територията на Русия, включително и по руската столица Москва. Тръмп заяви в понеделник, че преди да се съгласи с доставката на ракети "Томахок", би желал да узнае как Украйна възнамерява да ги използва, защото не иска да ескалира военните действия.  

/СХТ/

Свързани новини

16.10.2025 23:02

Орбан е разговарял с Тръмп за подготовката на срещата на върха между САЩ и Русия

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви в публикация в "Екс", че е разговарял по телефона с американския президент Доналд Тръмп в подготовка за срещата между САЩ и Русия, която се планира да се състои в Будапеща, съобщи Ройтерс.
16.10.2025 20:41

Тръмп съобщи, че ще се срещне отново с Путин след днешния продуктивен телефонен разговор с руския президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин в унгарската столица Будапеща, за да обсъдят отново прекратяването на войната в Украйна след днешния продуктивен телефонен разговор, предаде Ройтерс.
16.10.2025 20:34

Белият дом определи разговора между Тръмп и Путин като добър и продуктивен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският лидер Владимир Путин имаха днес "добър и продуктивен разговор", съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс. Двамата президенти се споразумяха да свикат среща на свои високопоставени служители идната седмица, се
16.10.2025 18:47

Тръмп обяви, че разговорът му по телефона с Путин е започнал и че ще бъде продължителен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че започва телефонния си разговор с руския президент Владимир Путин, предадоха световните агенции. Тръмп каза, че разговорът ще бъде продължителен. Той се провежда преди утре
16.10.2025 17:49

Тръмп и Путин ще разговарят днес по телефона, ден преди срещата на Зеленски с Тръмп, съобщи Белият дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и лидерът на Русия Владимир Путин ще проведат телефонен разговор днес преди на посещение във Вашингтон утре да пристигне украинският президент Володимир Зеленски, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.
15.10.2025 12:16

Москва реагира на изказването на Тръмп, че руската икономика ще се срине

Москва реагира днес на изказването на американския президент Доналд Тръмп, че недостигът на бензин в Русия показва, че руската икономика ще се срине, предаде Ройтерс.Тръмп изрази вчера разочарованието си от руския държавен глава Владимир Путин и каза, че той не е склонен да сложи край на конфликта в Украйна.
14.10.2025 22:25

Тръмп: Разочарован съм от Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново критикува Владимир Путин, като заяви в Белия дом, че руският му колега просто не желае да сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс.
14.10.2025 15:17

Кремъл приветства желанието на Тръмп да се концентрира върху усилията за мир в Украйна след прекратяването на огъня в ивицата Газа

Кремъл заяви днес, че приветства желанието на президента на САЩ Доналд Тръмп да се концентрира върху стремежа към мир в Украйна, след като бе договорено прекратяване на огъня между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, предаде Ройтерс. Освен това Москва изрази надежда американският държавен глава да окаже влияние върху Киев за по-бързо договаряне на край на войната, започнала през февруари 2022 г.
13.10.2025 15:45

Песков: Изстрелването на ракети "Томахок" от Украйна ще изисква участието на САЩ, което може да има лош край

Изстрелването на ракети "Томахок" от Украйна ще изисква участието на американски специалисти, поради което евентуалната доставка на тези ракети на Киев и употребата им може да има лош край, заяви на брифинг прессекретарят на президента на Русия.
13.10.2025 15:31

Лавров: Планът на Тръмп за мир в Близкия изток не е достатъчно ясен по отношение на палестинската държавност

Руският министър на външните работи Сергей Лавров каза днес, че планът на американския президент Доналд Тръмп за спиране на конфликта между израелци и палестинци в Газа не е достатъчно конкретен по отношение на палестинската държавност.
10.10.2025 17:29

Путин заяви, че Тръмп е направил много за мира

Руският президент Владимир Путин днес заяви, че американският му колега Доналд Тръмп е "направил много за мира", като посочи примирието в Близкия Изток за пример, но каза, че не е негова работа да решава дали той заслужава Нобелова награда за мир или не, предаде ТАСС.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:32 на 17.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация