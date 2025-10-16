Подготовката за срещата на върха между Русия и САЩ ще започне в близките дни, съобщи външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков

Подготовката за срещата на върха между Русия и САЩ ще започне в близките дни, заяви пред журналисти в Москва външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков след днешния телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ - Владимир Путин и Доналд Тръмп, предаде ТАСС.

Тръмп съобщи след днешния си разговор с Путин, че ще се срещне отново с руския си колега, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна.

Ушаков посочи, че телефонният разговор между Путин и Тръмп е бил по инициатива на Москва и че е възможно срещата на върха да се състои в Будапеща. Унгарската столица бе посочена и от Тръмп като място на срещата му с руския президент.

Ушаков уточни, че въпросът ще бъде обсъден в близките дни най-напред между американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров. Ушаков добави, че точната дата "вероятно ще стане ясна… в хода на работата на представители" на Рубио и Лавров.

Предишната среща на Върха Русия - САЩ се състоя през август в американския щат Аляска. След преговорите Путин каза, че основната тема на дискусиите е било уреждането на украинския конфликт. Тръмп от своя страна тогава посочи, че е бил постигнат напредък в преговорите, но добави, че страните не са успели да постигнат съгласие по всички въпроси.

Съветникът по външната политика на Кремъл каза, че Путин и Тръмп днес са коментирали и въпроса за предоставянето на американски крилати ракети "Томахок" на Киев.

"Путин повтори тезата си, че ракетите "Томахок" няма да променят ситуацията на бойното поле, но ще нанесат значителна вреда на отношенията между нашите страни, да не говорим за перспективите за мирно уреждане" на конфликта в Украйна, обясни Ушаков.

"Тръмп отбеляза, че утре ще се срещне с (украинския лидер Володимир) Зеленски, и каза, че по време на контактите си със Зеленски ще вземе предвид всички съображения, които бяха изказани от руския президент по време на днешния телефонен разговор" заяви Ушаков в отговор на журналистически въпрос дали Тръмп ще вземе решение за доставката на ракети "Томахок" на Киев преди да се срещне с Путин.

Очаква се утре Тръмп да приеме Зеленски в Белия дом, за да обсъдят противовъздушната отбрана на Украйна и възможностите за удари с ракети с голям обсег, припомня Ройтерс.

Крилатите ракети "Томахок" имат обсег от 2500 км, което означава, че украинските сили биха могли да ги използват за обстрел дълбоко навътре в територията на Русия, включително и по руската столица Москва. Тръмп заяви в понеделник, че преди да се съгласи с доставката на ракети "Томахок", би желал да узнае как Украйна възнамерява да ги използва, защото не иска да ескалира военните действия.