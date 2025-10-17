Британски и френски издания коментират резултатите от телефонния разговор между Тръмп и Путин, и предстоящата среща на Тръмп със Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Будапеща, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".

Президентът на САЩ обяви предстоящата среща в Будапеща в публикация в социалните мрежи след дълъг телефонен разговор с руския си колега. По-късно той заяви, че срещата в Унгария ще се състои "до две седмици".

Вчерашният разговор, който според Кремъл е бил по предложение на Путин, се състоя преди планираната за днес среща в Белия дом между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в момент, когато Киев търси допълнителна военна подкрепа от САЩ срещу руските атаки.

Тръмп заяви след разговора, че висши американски и руски представители ще се срещнат следващата седмица, за да подготвят почвата за срещата между него и Путин. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е и съветник по националната сигурност, ще води американската делегация, отбелязва британското издание.

Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс се присъединиха към разговора с Путин вчера, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

"Смятам, че днес по телефона постигнахме голям напредък", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл" след разговора си с Путин.

"Президентът Путин и аз ще се срещнем на уговореното място, Будапеща, Унгария, за да видим дали можем да сложим край на тази позорна война между Русия и Украйна", допълни Тръмп.

Тръмп добави в публикацията, че той и Путин са прекарали "много време в разговори за търговията между Русия и САЩ, когато войната в Украйна приключи".

Унгария отдавна отправя предложения за провеждането на мирна среща на върха в Будапеща. Унгарският премиер Виктор Орбан поддържа сърдечни отношения с Путин и Тръмп, често за разочарование на европейските си съюзници, които искат той да се придържа по-стриктно към общата политика за въоръжаване и подпомагане на Украйна, посочва "Файненшъл таймс".

"Планираната среща между американския и руския президент е чудесна новина за миролюбивите хора по света", написа Орбан в публикация в социалните мрежи, след като Тръмп обяви плановете си за поредна среща на върха.

Кремъл заяви, че идеята за среща в Будапеща е на Путин.

Вчерашният телефонен разговор бе първият пряк контакт между Тръмп и Путин, откакто се срещнаха за преговори в Анкъридж, Аляска, през август. Оттогава американският президент е все по-разочарован от отказа на руския лидер да сложи край на войната.

Тази непреклонност накара американския президент да потърси нови начини да принуди Путин да седне на масата за преговори, включително като предложи продажбата на Украйна на ракети "Томахок" – оръжие с голям обсег, което може да достигне Москва, отбелязва британското издание.

Кремъл заяви, че Путин е казал на Тръмп, че Русия "напълно владее стратегическата инициатива по цялата фронтова линия в Украйна".

Юрий Ушаков, съветникът по външна политика на Путин, заяви, че руският лидер е отбелязал, че ракетите "Томахок" няма да променят ситуацията на бойното поле, но ще навредят на отношенията на САЩ с Русия и на опитите им да сложат край на войната.

Путин поздрави Тръмп и за посредничеството му в постигането на прекратяване на огъня между Израел и "Хамас" в Газа по-рано тази седмица и похвали съпругата му Мелания Тръмп за усилията ѝ да събере разселените украински деца с техните семейства.

Ушаков заяви, че двамата лидери са обсъдили "взаимната симпатия между руския и американския народ" и отбеляза, че хладните отношения между двете страни са "парадокс".

Експерти казват, че ракетите "Томахок" е малко вероятно да променят хода на войната, защото САЩ не могат да си позволят да предоставят много от тях, а необходимите наземни пускови установки са недостатъчни.

Ако обаче Тръмп позволи на съюзниците от НАТО да ги закупят за Киев, това ще изпрати силен сигнал към Москва за засилващата се подкрепа на САЩ за Украйна.

"Заплахата от "Томахок" подтикна Путин да побърза", заяви високопоставен украински служител в отговор на новината за плановете на Тръмп да се срещне с руския президент.

Когато Зеленски пристигна във Вашингтон вчера следобед, той заяви, че Путин е "глух за всичко, което казва светът, така че единственият език, който все още разбира, е езикът на натиска".

Тръмп и Зеленски разговаряха два пъти през изминалия уикенд, обсъждайки ракетите "Томахок", както и стратегии за прекратяване на войната.

Началникът на канцеларията на Зеленски Андрий Ермак и министър-председателката Юлия Свириденко бяха във Вашингтон тази седмица за срещи с американски представители. "Тази седмица е седмицата на Украйна", заяви посланикът на Киев във Вашингтон Олга Стефанишина.

Днешната среща ще бъде третото посещение на Зеленски в Белия дом, откакто Тръмп се върна на поста си, и второто от февруарската среща в Овалния кабинет, която бележи най-ниската точка в отношенията между САЩ и Украйна.

През последните месеци обаче Тръмп проявява все по-голямо съчувствие към положението на Киев, като критикува Путин за продължаващите въздушни удари срещу гражданската инфраструктура на Украйна, посочва "Файненшъл таймс".

Очаква се двамата лидери да обсъдят по-нататъшни санкции срещу Москва, удари с далекобойни оръжия срещу Русия и начини за укрепване на противовъздушната отбрана и енергийния сектор на Украйна, заяви Стефанишина.

Тръмп заяви, че планира да се срещне с Путин в Будапеща, докато Зеленски се готви да повдигне въпроса за ракетите в Белия дом, извежда в заглавие друго британско издание - в. "Гардиън".

Зеленски ще посети Белия дом днес за решаваща среща с Доналд Тръмп, часове след като американският президент заяви, че е съгласен да проведе поредна среща на върха с Владимир Путин в Будапеща след "много продуктивен" телефонен разговор.

Очаква се доставката на американски крилати ракети "Томахок" за Украйна да бъде основна тема в дневния ред по време на посещението на украинския президент. Тръмп многократно намекна през последните седмици, че може да достави ракети "Томахок", което би дало на Киев най-далекобойното оръжие досега, способно да порази Москва с точни и разрушителни боеприпаси.

Въпреки това, помирителният тон на Тръмп след разговора с Путин постави под въпрос вероятността от незабавна помощ за Украйна и поднови европейските опасения от капитулация на САЩ пред Москва.

Тръмп заяви, че Путин "не е харесал" идеята, когато по време на разговора им е повдигнал въпроса за предоставянето на Украйна на ракети "Томахок", които имат обсег до 2415 км, но след това изрази съмнение дали Зеленски действително ще получи американското оръжие, като посочи, че САЩ не могат да "изчерпят" собствените си запаси.

"Ние също се нуждаем от тях, така че не знам какво можем да направим по този въпрос", каза Тръмп.

В навечерието на посещението на Зеленски, Тръмп заяви, че планира да се срещне с Путин в унгарската столица на дата, която все още не е определена, в опит да сложи край на войната. Те се срещнаха преди това в Аляска през август, но това не доведе до дипломатически пробив, припомня "Гардиън".

В миналото Тръмп е поставял крайни срокове на Москва и е обещавал да наложи тежки санкции на руската икономика, но впоследствие се е отказвал от това. Той често е смекчавал позицията си след разговори или срещи с Путин, отбелязва британското издание.

Доставките на ракети "Томахок", идеята за които вече разгневи Кремъл, би имала символично значение, но запасите от тях са налични в относително малки количества, които според някои експерти се оценяват на 20 до 50 ракети.

Някои експерти в Москва заявиха, че Кремъл разглежда изказването на Тръмп за ракетите "Томахок" като нищо повече от преговорна тактика за оказване на натиск върху Путин – ход, който според тях е малко вероятно да обезпокои руския президент.

"Русия го разглежда като блъф от страна на Тръмп [...] заплахата не е правдоподобна, тъй като няма практически начини да се осъществи в значителни количества. Русия ще я пренебрегне“, заяви Владимир Фролов, бивш руски дипломат.

Въпреки това, през последните дни Кремъл отправи най-силните си предупреждения към Тръмп, откакто той се върна на поста – забележителна промяна в тона на Москва, където мнозина очакваха Вашингтон да помогне за постигането на споразумение за Украйна, благоприятно за Русия, посочва "Гардиън".

Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с Владимир Путин в Будапеща, и увери, че "е постигнат голям напредък" по време на телефонния им разговор, пише в заглавие френският в. "Фигаро".

Американският президент планира да се срещне с руския си колега "в следващите две седмици", сподели самият Тръмп вчера, в навечерието на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом.

"Президентът смята, че все още е възможно да се съберат на една маса Путин и Зеленски", заяви пред журналисти говорителката на Белия дом Карълайн Левит. "Той ще се опита да постигне напредък в полза на мира и смята, че по време на телефонния разговор е бил постигнат напредък. Путин се ангажира (по време на разговора) да се срещне с Доналд Тръмп". Пратеникът на Кремъл, отговарящ за международните икономически въпроси, Кирил Дмитриев, заяви също, че разговорът между двамата лидери е бил "позитивен и продуктивен".

Телефонният разговор се състоя в навечерието на посещението в Белия дом на украинския президент Володимир Зеленски, който пристигна във Вашингтон, за да поиска ракети "Томахок" от своя колега. Доналд Тръмп беше посочил по-рано, че възнамерява да се консултира с руския президент, преди да вземе решение по този въпрос, отбелязва "Фигаро".

Тези американски ракети биха позволили на Украйна да нанася удари дълбоко в руска територия, а Москва вече предупреди, че доставката на тези оръжия в Киев би представлявала "ескалация" в нейните очи. В момент, в който Русия засилва ударите си срещу енергийната инфраструктура в Украйна, ракетите "Томахок" се очаква да бъдат "водеща тема" на днешната среща на Зеленски с Доналд Тръмп, заяви вчера високопоставен украински представител.